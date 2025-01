Em Itaquá, projeto de mediação reduz em 30% os conflitos no ambiente escolar

A Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba apresentou um balanço do projeto “De pequeno que se aprende a conciliar”, que mostra uma queda de 30% no número de conflitos no ambiente escolar.



O município é o primeiro do país a receber a iniciativa do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que busca reduzir conflitos entre os estudantes com a aplicação de técnicas de conciliação e mediação, tornando o ambiente mais harmonioso e colaborativo.



As atividades acontecem em quatro escolas de tempo integral que, juntas, possuem 1.015 estudantes. A título de comparação, em todo o ano de 2023 foram registradas 528 ocorrências no ambiente escolar. Já em 2024, ano em que o projeto foi implantado, o número reduziu para 365.



“A queda nos conflitos é significativa e acreditamos que vai diminuir ainda mais. O projeto vem para agregar o nosso processo de ensino e de aprendizagem. Essa ferramenta pedagógica trouxe oportunidade para as crianças aprenderem a resolver conflitos”, disse a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.



Em 2023, a EMEB Village registrou 54 ocorrências e 35 em 2024, já na EMEB Prefeito Benedito Barbosa de Moraes foram 68 em 2023 e 47 em 2024. A EMEB Vice-Prefeito Alfredo Gonçalves Ferreira da Silva registrou, em 2023, 211 ocorrências, já em 2024 foram 125. E, por fim, a EMEB Ver. Augusto dos Santos registrou, em 2023, 195 ocorrências e em 2024 caiu para 158.



Para ampliar as atividades, em outubro do ano passado foi inaugurada a primeira sala de conciliação do projeto. O espaço conta com um cantinho de leitura e brincadeiras, servindo de apoio durante um conflito em sala de aula.



“A iniciativa já alcança mais de mil estudantes da rede. A conciliação é algo que pode mudar a sociedade. Estamos confiantes no sucesso do projeto”, finalizou o prefei



Crédito:Dayane Oliveira / Eduardo Borges

