Itanhaém sedia a 1ª Copa Litoral de Morganti Ju-Jitsu no dia 30 de março

No dia 30 de março, a cidade de Itanhaém será palco da 1ª Copa Litoral de Morganti Ju-Jitsu. O evento está programado para começar às 9h45, no Ginásio Municipal de Artes Marciais Ayrton José Pereira, situado na Rua Professor Alice Saraiva, 32, no bairro Belas Artes.

A competição, que é aberta ao público, promete reunir cerca de 300 alunos da Academia Morganti Ju-Jitsu, oriundos de diversas regiões do Estado de São Paulo. Os participantes serão organizados em categorias, levando em conta tanto a idade quanto a cor da faixa.

Este torneio não só representa um marco significativo para Itanhaém, como também inaugura o circuito de competições do calendário paulista. A escolha da cidade para sediar o evento deve-se ao notável desempenho da Equipe Litoral Morganti, que, apesar do curto período de formação, já contabiliza 18 medalhistas e 10 campeões.

É importante ressaltar que o Morganti Ju-Jitsu se distingue do Jiu-Jitsu convencional. Enquanto este último enfatiza a submissão e imobilização do adversário no solo, o Ju-Jitsu incorpora uma variedade de técnicas que incluem socos, chutes e joelhadas, além das quedas e projeções. Adicionalmente, a prática do ju-jitsu abrange o uso de armas como bastões e facas.

A introdução dessa modalidade no Brasil ocorreu em 1992 pela família Morganti, sob a liderança do Shidoshi Ricardo Morganti em São Paulo. Este estilo é uma adaptação das antigas técnicas japonesas utilizadas pelos samurais durante o Japão feudal e os shogunatos. Assim, o aprendizado do Ju-Jitsu é orientado não apenas pela eficácia nas lutas, mas também pelo respeito e disciplina herdados das tradições samurais.