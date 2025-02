Itanhaém intensifica ações de combate à dengue em ferros-velhos e reciclagens

Em uma ação coordenada, a Prefeitura de Itanhaém promoveu uma força-tarefa com o intuito de combater a dengue em estabelecimentos de reciclagem e ferros-velhos no Jardim Oásis. A operação, realizada na quarta-feira (19), envolveu as equipes de Combate a Endemias, Defesa Civil, Secretaria de Segurança e Guarda Civil Municipal (GCM).

O principal foco da iniciativa foi a identificação e erradicação de focos do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Além disso, a operação visou coibir práticas ilegais relacionadas à compra e armazenamento de fiações furtadas.

Durante a inspeção, foram detectados vários pontos críticos onde o mosquito poderia se proliferar. Os agentes de endemias notificaram os proprietários dos locais, estabelecendo um prazo para que as irregularidades fossem corrigidas. Caso não haja cumprimento das normas dentro do prazo estipulado, os estabelecimentos estarão sujeitos a multas.

A iniciativa não se limitou ao combate ao Aedes aegypti; os funcionários das recicladoras e ferros-velhos também receberam orientações sobre a prevenção contra escorpiões e roedores, uma vez que esses animais são mais comuns após períodos chuvosos.

Hudson Batista, Agente de Endemias encarregado pelo setor de Informação, Educação e Comunicação em Saúde (IEC), destacou a importância das orientações oferecidas: “As instruções abrangeram o manuseio seguro dos materiais e os cuidados necessários para garantir a integridade física dos trabalhadores. Além disso, alertamos sobre a presença do escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), que tem sido identificado na região, bem como sobre o aumento da população de roedores após as chuvas, que podem transmitir leptospirose. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é imprescindível”.