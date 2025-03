Ítalo Ferreira aprova primeira piscina de ondas para surf em São Paulo

Na última quinta-feira (27), o renomado surfista Ítalo Ferreira, de 30 anos, teve a oportunidade de experimentar a primeira piscina de ondas destinada à prática do surf na cidade de São Paulo. O evento aconteceu no São Paulo Surf Club, que está situado em frente à icônica ponte Octavio Frias de Oliveira, popularmente conhecida como ponte Estaiada, na margem do rio Pinheiros.

Atualmente, a instalação se encontra em fase de testes e promete revolucionar a forma como os paulistanos se relacionam com o esporte. Em uma entrevista concedida ao portal UOL, Ferreira, natural de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, expressou sua empolgação ao visitar o local: “Ser um dos primeiros surfistas a testar essa tecnologia aqui no clube foi algo único. Testei e está mais do que aprovado. Não vejo a hora de chegar a inauguração”, afirmou.

A piscina foi bem recebida nos testes realizados e está programada para ser aberta aos sócios do clube no segundo semestre deste ano. Essa iniciativa representa um avanço significativo para os praticantes de surf na região metropolitana, que agora terão acesso a uma infraestrutura inovadora.

Ítalo Ferreira, que conquistou o título mundial em 2019 e fez história ao ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020 (realizadas em 2021 devido à pandemia), é um dos principais nomes do surfe brasileiro, e sua aprovação da nova piscina traz um selo de qualidade para a instalação.