Italo Ferreira testa nova piscina de ondas do São Paulo Surf Club

O renomado surfista Italo Ferreira, detentor do título mundial e medalha de ouro nas Olimpíadas, realizou na última quinta-feira (27) seu primeiro teste na nova piscina de ondas do São Paulo Surf Club. Este empreendimento, da JHSF, está estrategicamente localizado em frente à Ponte Estaiada, ao longo da Marginal Pinheiros.

Experiência inédita

Durante sua visita, Italo teve a chance de experimentar as ondas artificiais geradas pela tecnologia PerfectSwell, desenvolvida pela American Wave Machines. Este mesmo sistema é utilizado em outras instalações de prestígio, como o Boa Vista Village, localizado no interior do estado de São Paulo.

A inovação permite a criação de ondas personalizadas que podem durar até 22 segundos, oferecendo condições ideais para a execução de manobras sofisticadas, incluindo tubos e aéreos.

Em suas declarações, Ferreira expressou sua empolgação: “Estava ansioso para ver de perto como está ficando a obra. Ser um dos primeiros surfistas a testar essa tecnologia aqui no clube, ainda mais em uma metrópole como São Paulo, foi uma experiência única. Observar as piscinas de onda se desenvolvendo e contribuindo para popularizar o surf entre as pessoas me deixa muito feliz. Testei e posso afirmar que está mais do que aprovado. Agora estou ansioso pela inauguração”.

Clube exclusivo para membros

A piscina do São Paulo Surf Club ainda se encontra na fase de testes. Em breve, os associados do empreendimento serão convidados a participar dessa etapa inicial. As instalações devem ser abertas ao público no segundo semestre deste ano.

O acesso ao clube será limitado a aqueles que adquirirem um título de associação, cujo valor é estipulado em R$ 950 mil, acompanhado por uma taxa anual de manutenção de R$ 25 mil. O número total de membros será restrito a 200 pessoas.

Além da piscina de ondas, o complexo contará com 250 apartamentos de alto padrão, com áreas variando entre 300 e 400 metros quadrados.