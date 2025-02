Italo Ferreira vence etapa Abu Dhabi da WSL e se torna número um do mundo

Na final da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, realizada em Abu Dhabi, o brasileiro Italo Ferreira superou o surfista indonésio Rio Waida, garantindo seu primeiro título em uma piscina de ondas. Com um desempenho notável, Ferreira obteve uma pontuação total de 17.27, resultado de duas notas excepcionais: 8.67 e 8.60.

O triunfo na competição não apenas rendeu a Ferreira o título da etapa, mas também consolidou sua posição como número um no ranking da World Surf League (WSL). A vitória em Abu Dhabi destaca ainda mais a força do Brasil nas competições em piscinas de ondas, onde o país tem se mostrado imbatível desde 2018.

Italo Ferreira agora se junta a outros grandes nomes do surfe brasileiro, como Gabriel Medina e Filipe Toledo, que também conquistaram títulos nesse formato. Desde 2018, os atletas brasileiros têm se destacado nas finais, com exceção de uma única derrota. Ferreira já havia se classificado para a final anterior e agora celebra seu sucesso na estreia da etapa nos Emirados Árabes.

A etapa em Abu Dhabi marca um momento histórico para o surfe no Oriente Médio, sendo a primeira vez que a elite do circuito compete na região. O potiguar mostrou confiança desde o início da bateria, executando manobras impressionantes que lhe garantiram notas altas logo nas primeiras ondas. Enquanto Rio Waida tentava reagir com suas próprias performances, as ondas de Italo já garantiam seu domínio na disputa.

Com o título assegurado, Italo Ferreira teve a oportunidade de surfar mais duas ondas na piscina, celebrando com a bandeira do Brasil sobre os ombros e compartilhando sua alegria com os fãs presentes. O evento não só solidificou sua posição na WSL como também reforçou a tradição brasileira de excelência nas competições internacionais de surfe.