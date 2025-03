Ital capacita setor de carnes e produtos cárneos a determinar prazos de validade

O único curso do Brasil de vida de prateleira especializado em carnes in natura e produtos cárneos recebe inscrições com desconto até o fim deste mês. Oferecida pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a capacitação on-line, que está em sua terceira edição, será realizada de 15 a 17 de abril – saiba mais e inscreva-se .

“Percebemos uma lacuna de informações precisas e acuradas sobre procedimentos e protocolos adequados para que a vida útil de carnes e seus derivados seja determinada com segurança, ao mesmo tempo em que temos sido muito demandados pelo setor para esse tipo de assistência tecnológica, que resulta em maior eficiência da produção e consequente redução de custos”, ressalta a diretora do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Ital, Ana Lúcia da Silva Corrêa Lemos, que coordena o curso em parceria com a vice-diretora, Renata Bromberg.

O conteúdo programático abrange fatores que afetam o prazo de validade, estudo de estabilidade, impactos da validação e desafios da determinação de shelf life, normas e certificações, importância das avaliações microbiológicas, físico-químicas e sensorial no acompanhamento da vida útil e sistemas de embalagem. “Somos nove especialistas dispostas a compartilhar os conhecimentos sobre atividades que exercemos no dia a dia. Serão fornecidas ferramentas para os participantes aplicarem, assim como apresentados exemplos práticos”, complementa Ana Lúcia, estimulando a participação de gerentes da qualidade, órgãos reguladores, professores e demais interessados.

Além das coordenadoras, serão palestrantes outras duas pesquisadoras do Ital: Silvia Moura, vice-diretora do Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec), e Danielle Ito, do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea). Completam o time de especialistas a professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Veronica Ortiz Alvarenga, as consultoras Juliana de Mello Macedo e Patricia Nikaedo, a coordenadora de pesquisa e desenvolvimento Karina Carneiro e a diretora técnica Maria Teresa Galvão, todas com vasta experiência na indústria.