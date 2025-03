Abimapi e Ital-Apta firmam parceria para promover alimentação saudável e consciente

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) firmou uma parceria estratégica com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para ampliar o acesso da população a informações técnico-científicas sobre alimentação através do projeto Comer Com Ciência. Dentre os objetivos da iniciativa, estão o esclarecimento sobre o processamento de alimentos e o combate à desinformação para escolhas alimentares mais conscientes e equilibradas.

Objetivos do projeto e alcance das informações

O Comer Com Ciência é um projeto que produz e busca disseminar em diferentes ambientes conteúdos acessíveis com um olhar técnico e imparcial. No Instagram comercomcienciaoficial, por exemplo, são abordados desde abril de 2024 temas como qualidade nutricional, segurança alimentar, processos produtivos e mitos sobre os alimentos.

Parceria que fortalece a transparência e a educação alimentar

Com essa parceria, a Abimapi fortalece a comunicação sobre os produtos representados pela associação, levando conhecimento confiável e esclarecendo o papel de biscoitos, massas, pães e bolos industrializados dentro de uma dieta equilibrada. Torna essa conexão ainda mais próxima do consumidor a nutricionista e embaixadora da Abimapi, Bianca Naves, que passa a ser uma das vozes nas redes sociais do projeto trazendo mais conteúdo sobre aspectos nutricionais.

“Acreditamos que informação de qualidade é essencial para que o consumidor tome decisões conscientes sobre sua alimentação, sem cair em mitos ou desinformação. Essa parceria com o Ital fortalece a transparência sobre os produtos do nosso setor, sempre com base em ciência e nas normativas oficiais”, destaca Claudio Zanão, presidente executivo da Abimapi.

“Parcerias com entidades setoriais estão alinhadas com nossa missão de contribuir para a evolução das áreas de alimentos, bebidas, ingredientes e embalagens em benefício da sociedade, pois representam grande parte da cadeia produtiva que garante o abastecimento da população e está em contato direto com os consumidores. Promover um debate mais equilibrado sobre ciência e tecnologia de alimentos é prezar pela segurança alimentar com qualidade, acessibilidade, praticidade e sustentabilidade hoje e no futuro”, completa Eloísa Garcia, diretora geral do Ital.