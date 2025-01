Itaipu Registra Menor Geração de Energia desde 1992 em 2024

A usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, alcançou em 2024 sua menor produção de energia elétrica para o Brasil desde que entrou em operação plena, em 1992. O fornecimento anual ao país caiu para aproximadamente 46,3 milhões de MWh (megawatts-hora), representando apenas 69% do total gerado pela usina no ano passado.

O desempenho de 2024 contrasta com os dados históricos, onde a usina havia sempre superado a marca de 50,15 milhões de MWh registrada em seu primeiro ano de operação. Este novo patamar representa uma queda significativa, cerca de 20% inferior à geração de 2023, que foi considerada a melhor dos últimos seis anos.

Um aspecto notável deste ano foi o aumento da demanda energética do Paraguai, que pela primeira vez utilizou mais de 30% da produção anual da usina, totalizando 20,4 milhões de MWh. Este valor é o maior já registrado na história da usina para o país vizinho.

De acordo com reportagens publicadas pelo jornal Valor e confirmadas pela Folha, a diminuição da geração em Itaipu pode ser atribuída a uma severa estiagem que afetou as bacias hidrográficas tanto do Brasil quanto do Paraguai. Além disso, a crescente inserção de fontes renováveis intermitentes, como a energia solar, tem alterado o perfil de carga no sistema elétrico brasileiro.

Em comparação com outras usinas hidrelétricas do Brasil, a produção de Itaipu continua expressiva: em 2024, ela correspondeu a mais de três vezes a geração do Complexo Belo Monte e mais que o dobro da capacidade de Tucuruí e Santo Antônio.

A Itaipu foi responsável por cerca de 6% do consumo total de energia elétrica no Brasil e cerca de 80% do consumo no Paraguai. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) destacou que a política operativa da usina está voltada para atender à carga pesada e controlar a potência durante os horários de pico.

A partir do final da tarde, há uma demanda maior por parte das hidrelétricas, incluindo Itaipu, para compensar a diminuição na geração proveniente de fontes renováveis intermitentes e atender ao aumento no consumo nesse período.

Com os mais de 46 milhões de MWh fornecidos ao Brasil em 2024, Itaipu mantém-se como a principal fornecedora de energia ao Sistema Interligado Nacional (SIN), superando em 60% a produção da segunda maior usina do país.

No último ano, os governos do Brasil e Paraguai firmaram um acordo para estabelecer as tarifas da usina hidrelétrica nos próximos anos. A tarifa dos serviços da Itaipu foi fixada em US$ 19,28 por kW (kilowatt) até 2026; contudo, o valor cobrado dos consumidores brasileiros permanecerá em US$ 16,71 por kW. A administração da usina será responsável por compensar essa diferença.

Em resposta aos resultados obtidos em 2024, a Itaipu Binacional afirmou que atendeu plenamente as demandas energéticas dos sistemas brasileiro e paraguaio. A empresa enfatizou que sua capacidade produtiva depende principalmente da disponibilidade hídrica e ressaltou que seu índice operacional alcançou 97,28%, superior à média histórica. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemanden), a estiagem enfrentada foi uma das mais intensas desde 1950.