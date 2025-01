Israel aprova planos para retirada parcial de tropas na Faixa de Gaza

O Exército de Israel deu um passo significativo ao aprovar planos para a retirada de suas tropas de determinadas áreas da Faixa de Gaza, conforme relatado pelo jornal Haaretz neste sábado (11). A medida ocorre em um contexto de reabertura das negociações para um cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas.

Conforme a publicação, as Forças Armadas de Israel examinaram diversas estratégias para uma retirada ágil dos soldados. Uma das propostas sugere a utilização do corredor Netzarim, uma extensa faixa de terra sob controle israelense que separa a Faixa de Gaza em duas seções distintas.

As autoridades militares enfatizaram que estão preparadas para agir conforme qualquer acordo estabelecido pelo governo. Isso sugere que os planos aprovados representam uma precaução para uma possível retirada em Gaza, e não necessariamente um indicativo de que as negociações estejam progredindo favoravelmente.

No mesmo dia, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu designou uma delegação, liderada pelos chefes do Mossad e do Shin Bet, as agências de inteligência israelenses, para participar das conversações no Qatar. O objetivo é buscar um acordo que permita a interrupção dos ataques ao território palestino e a liberação dos reféns israelenses.

A comunicação sobre o envio da delegação aconteceu após um encontro entre Netanyahu e Steve Witkoff, enviado especial do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, realizado em Jerusalém. Antes disso, Witkoff havia se encontrado com o premiê do Qatar, Mohammed al-Thani, em Doha.

Na terça-feira (7), Trump afirmou em uma coletiva que Gaza “se tornará um inferno” caso os reféns sob custódia do Hamas não sejam libertados até o dia 20, quando ele assume oficialmente a presidência. Por outro lado, o presidente Joe Biden comentou sobre um “progresso real” nas negociações durante seus últimos dias no cargo.

A iniciativa de enviar negociadores foi recebida positivamente pelo Fórum das Famílias dos Reféns, a principal organização representativa dos parentes das vítimas sequestradas na Faixa de Gaza. “Pedimos à delegação que aproveite esta oportunidade histórica para garantir a libertação de todos os nossos entes queridos“, declarou o grupo em um comunicado.

A incursão do Exército israelense na Faixa de Gaza ocorreu em resposta ao ataque terrorista perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de aproximadamente 1.200 pessoas no sul de Israel. Desde então, os ataques realizados por Tel Aviv resultaram na morte de mais de 46 mil palestinos, conforme dados fornecidos pelo Ministério da Saúde local, controlado pela facção.