Isabella Vasques desabafa sobre relação conturbada com sogra em reality show

Isabella Vasques, uma das participantes do reality show “Ilhados com a Sogra 2”, utilizou suas redes sociais na última sexta-feira (17) para discutir a dinâmica conturbada que mantém com sua sogra, Patrícia. Durante a competição, a relação entre as duas se tornou um dos principais focos de atenção do público, culminando na decisão da família de abandonar o programa.

No desabafo, Isabella revelou que hesitou em abordar o tema devido à sua natureza sensível. A participante admitiu ter cometido um erro ao optar por morar com Patrícia, acreditando que essa decisão poderia ser uma solução temporária e harmoniosa para as tensões familiares.

“Eu busquei a aprovação dela e tinha esperança de que o reality fosse um meio de resolver nossas diferenças e nos unir em torno do prêmio. No entanto, hoje percebo que o essencial é aceitar as divergências e encontrar maneiras de conviver de forma mais leve”, escreveu.

Durante uma transmissão ao vivo em seu Instagram, Isabella refletiu sobre os erros cometidos por ambas as partes. “O importante não é medir quem errou mais ou menos, mas sim reconhecer que passei muito tempo tentando conquistar a aprovação dela. Desejava que ela gostasse de mim como antes da chegada da Valentina [sua filha]. Achei que, ao assistir ao reality, ela poderia rever sua postura e se tornar mais compreensiva”, explicou.

Ela acrescentou: “Não desejo mais que ela mude. Ontem, durante uma conversa, percebi que preciso desistir dessa expectativa de vê-la agir como uma sogra mais carinhosa e amável. Embora eu quisesse uma família ideal, essa não é a nossa realidade, e tudo bem com isso”.

Isabella também destacou que não pretende impedir a sogra de cultivar um bom relacionamento com Raphael, seu marido, e suas filhas. “Jamais vou privá-la de interagir com seu filho ou com minhas filhas. Contudo, não manterei uma convivência tão próxima como antes, pois isso me machuca. Desejo manter uma relação respeitosa e equilibrada”, concluiu.

A participante finalizou expressando seu desejo de que Patrícia tenha sucesso em suas relações familiares, ressaltando que, apesar das dificuldades, sua sogra é capaz de ser uma pessoa admirável e carinhosa quando deseja.