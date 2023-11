Documentário Diário de Uma Onça chegará aos cinemas no dia 30

Em comemoração ao Dia Nacional da Onça-pintada (29), a ISA CTEEP – líder em transmissão de energia no Brasil – anuncia o lançamento do documentário Diário de Uma Onça, que chegará aos cinemas em 30 de novembro, na rede CINE LT3, e à Globoplay em 6 de dezembro, com patrocínio da companhia. O filme – uma coprodução WCP, Ventre Studio e Globoplay – narra a jornada verídica de três gerações de onças-pintadas que conseguem sobreviver no Pantanal (MS), graças ao trabalho de reintrodução dos felinos na natureza, promovido pela ONG Onçafari.

É a partir desse feito, a primeira da história a conseguir reintroduzir com sucesso a espécie em seu habitat natural, que o documentário relatará uma relação de coexistência entre onça e ser humano. A história é contada por meio do relato em primeira pessoa da atriz Alanis Guillen, intérprete de Juma no remake da novela Pantanal, que dará voz à Leventina, jovem felina que precisará se proteger de predadores e ameaças humanas com o avanço das mudanças climáticas.

Por meio do olhar de Leventina, o público poderá conhecer a jornada verídica de três gerações da espécie, que inclui Fera, sua avó e primeira onça no mundo a ser reintroduzida com sucesso na natureza, e Ferinha, sua mãe e onça que representa um marco na continuidade da espécie. Sozinha, na imensidão do Pantanal, a jovem felina deverá lutar pela sobrevivência a cada dia, assim como fizeram suas ancestrais.

Para Mario Haberfeld, fundador da ONG Onçafari e um dos produtores do filme, “o documentário Diário de uma Onça compartilha o sucesso da reintrodução de animais na natureza, uma das iniciativas de conservação do Onçafari, e como esse processo pode ser usado em outros biomas e até mesmo em outros países. Com essa história verídica, narrada pelo olhar de uma jovem onça-pintada (Leventina), nós queremos conquistar diferentes públicos, além daqueles que já gostam e são sensibilizados pela natureza”.

“É uma grande alegria reafirmar o nosso compromisso com a preservação por meio de mais uma parceria com o Onçafari e apoiar a realização do documentário Diário de Uma Onça. Por meio do nosso Programa Conexão Jaguar, temos a missão de promover a conscientização sobre esta causa tão urgente no combate às mudanças climáticas e de inspirar ações concretas para a proteção do nosso planeta”, conta Ana Carolina David, gerente de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais da ISA CTEEP.

Com mais de 200 horas de material bruto filmado ao longo de três anos, o documentário é dirigido por Joe Stevens, reconhecido por seus nature documentaries como Earth at Night (AppleTV+); Mario Haberfeld, ex-piloto de fórmula 1 e fundador da ONG Onçafari; e Fábio Nascimento, cineasta e fotógrafo documental.

Ficha Técnica

Direção: Joe Stevens, Fábio Nascimento e Mario Haberfeld

Narração: Alanis Guillen

Produção: Mario Haberfeld, Paula Cosenza e Joe Stevens

Produção Executiva: Celso Loducca, Giuliano Cedroni, João Queiroz Filho, Justine Otondo, Marcus Buaiz e Maurício Ramos

Direção de Fotografia: Fábio Nascimento

Montagem: Pedro Bronz

Direção de Produção: Carolina Ribas

Trilha Sonora: Binho Feffer

Roteiro: Bea Monteiro e Giuliano Cedroni

Participação: Edu Fragoso

Serviço

Estreia – Documentário Diário de Uma Onça

Quando: de 30/11 a 06/12, na rede CINE LT3; a partir de 06/12, na Globoplay.