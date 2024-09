Irmãs de Deolane dizem que família é perseguida

Irmãs da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, Daniele e Dayanne usaram o Instagram para defender a irmã após a prisão dela numa operação da Polícia Civil que investiga uma suposta lavagem de dinheiro e atuação com jogos ilegais.

“Nós temos uma vida pública e um compromisso com vocês, nossos seguidores. E antes que se espalhem mentiras que a minha família está sofrendo, eu mesma venho aqui para explicar o acontecido. Hoje [quarta, 4] pela manhã, a Polícia Civil do estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves”, começou Daniele.

Segundo ela, autoridades também foram à casa da influenciadora em São Paulo e apreenderam alguns objetos de valor, como relógios e dinheiro. Ela diz desconhecer o motivo da operação, já que vários influenciadores trabalham com a mesma empresa investigada.

“Até onde sei, é uma empresa idônea. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Não temos vergonha e não devemos nada”, encerrou.

Dayanne, outra irmã de Deolane, também se pronunciou. Ela disse que vai processar todo e qualquer meio de comunicação que publicar “notícias com inverdades sem nem saber o teor do processo”.