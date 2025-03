Irmãos procurados pela Justiça por envolvimento com facção criminosa são presos na Grande SP

Dois irmãos, de 28 e 33 anos, procurados pela Justiça por envolvimento com uma facção criminosa, foram presos na madrugada desta quarta-feira (12) em uma casa na região da Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram até um endereço, indicado pela Polícia Civil do Espírito Santo, averiguar a possível localização de um foragido.

No local, foram recebidos pela mãe do suspeito. O homem não estava no local. Os policiais continuaram as buscas e localizaram outra casa nas imediações.

Quando as equipes chegaram, escutaram uma gritaria e logo encontraram o alvo da ação, que tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Espírito Santo. Ele pediu socorro, pois o irmão havia pulado pela janela para fugir da polícia.

O segundo suspeito se machucou na queda e foi socorrido ao Hospital das Clínicas. Posteriormente, foi constatado que ele estava foragido desde 2021, com três mandados de prisão em aberto por crimes cometidos no Espírito Santo, Mato Grosso e Minas Gerais.

O primeiro suspeito foi encaminhado ao 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo, já o segundo permaneceu internado sob escolta da polícia. O caso foi registrado como captura de procurado.