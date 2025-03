Irmãos Emerick sobem ao pódio na Copa São Paulo Light e seguem em evolução 

A Copa São Paulo Light de Kart teve sua segunda etapa realizada neste fim de semana no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Considerada a principal competição regional do kartismo brasileiro, a rodada contou com pilotos de vários estados do país, entre eles os irmãos Miguel e Joaquim Emerick (Escola Múltipla / Equipe: Múltipla Racing Team / Coach: Luiz Ricardo Pinheiro Corbacho), representantes do Espírito Santo.

Depois de um início positivo na temporada, com Miguel garantindo pódio na categoria Mirim Rookie e Joaquim vencendo na Cadete Rookie, os capixabas voltaram à pista para mais um desafio. A segunda etapa do campeonato exigiu ainda mais da dupla, mas os dois mostraram sua evolução e conquistaram novos troféus.

Na categoria Mirim Rookie, Miguel Emerick iniciou o fim de semana com um sétimo lugar na classificação de sexta-feira (14). No sábado (15), na primeira bateria, fez uma corrida sólida e terminou na quinta colocação. Já na segunda prova, encontrou mais dificuldades e finalizou em sétimo. No resultado geral, Miguel garantiu o sexto lugar no pódio da Mirim Rookie.

“Na segunda corrida eu cometi alguns errinhos, mas fiquei feliz porque consegui levar mais um troféu para casa. Agora é treinar mais e voltar com tudo para a próxima”, disse Miguel Emerick, animado com sua performance.

Joaquim Emerick, por sua vez, brilhou na classificação da Cadete Rookie ao conquistar a pole position entre os pilotos da categoria. Na primeira bateria, não teve seu melhor desempenho e cruzou a linha de chegada em terceiro. No entanto, no boxes, a equipe identificou uma folga no acelerador de seu kart, deixando Joaquim sem condições de dar o máximo de velocidade na corrida um. Mas na segunda prova, mostrou seu talento e que o problema estava resolvido ao superar os adversários e vencer a corrida após doze voltas. Com os resultados, terminou a etapa como vice-campeão.

“Eu não fui muito bem na primeira corrida por causa do acelerador, mas a equipe conseguiu resolvero problema, fui bem melhor na segunda e ganhei. Fiquei muito feliz porque garanti o segundo lugar na etapa”, comemorou Joaquim Emerick.

Os resultados conquistados na segunda etapa reforçam a evolução dos irmãos Emerick no primeiro ano como pilotos profissionais. Com pouca experiência no kartismo nacional, Miguel e Joaquim já mostram competitividade e potencial para brigar por grandes conquistas ao longo da temporada.

A próxima etapa da Copa São Paulo Light está marcada para o dia 14 de abril. A rodada promete mais emoção para os jovens talentos capixabas, que voltarão à pista de Interlagos em busca de novos pódios. Antes disso, os irmãos embarcam para Santa Catarina, onde disputam a segunda etapa da Copa Beto Carrero, nos dias 4 e 5 de abril, em Penha-SC. Já será o início da preparação para o 60º Campeonato Brasileiro de Kart, em outubro.