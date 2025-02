Ipiranga abre vagas de estágio para São Caetano do Sul

A Ipiranga, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, intitulado como “Ipiranga Talent 2025”. Para se inscrever, é necessário ter formação superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) prevista entre julho de 2026 e julho de 2027, sem restrição de cursos.

Com foco no aprendizado prático e na autonomia dos participantes, o programa oferece uma trilha estruturada de desenvolvimento, permitindo que os estagiários se envolvam em desafios reais do mercado da empresa. Além disso, o Programa reservará 50% das vagas para pessoas negras, visando promover um ambiente inclusivo e acessível para todos os talentos.

As vagas serão distribuídas entre as seguintes localidades: Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), Betim (MG), Campo Grande (MS), Belém (PA), Itajaí (SC), São Paulo (SP), Paulínia (SP), São Caetano do Sul (SP), São José do Rio Preto (SP) e Barueri (SP).

Os estagiários selecionados contarão com remuneração compatível com o mercado e benefícios como auxílio-transporte, auxílio-refeição, Wellhub (Gympass), seguro de vida e plano de saúde. Além disso, terão acesso à universidade corporativa Ipiranga e participação no Programa “Oriente-me”, que oferece atendimento psicológico online e orientação nutricional, entre outros benefícios.

As inscrições para o Ipiranga Talent 2025 vão até 05/03/2025.