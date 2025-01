Ipem-SP alerta sobre lavagem e descontaminação de caminhões-tanque

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, orienta sobre lavagem e descontaminação de caminhões-tanque, veículos utilizados no transporte de combustíveis e materiais pulverulentos.

Durante esta semana, ocorreu um acidente com óbito por conta da lavagem de caminhões-tanque. Para o procedimento, deve-se primeiro observar se ocorreu o transporte de um produto perigoso classificado, o que torna o processo mais complexo, tratando-se não apenas de uma simples lavagem, mas de um procedimento de descontaminação.

A descontaminação do tanque é um serviço realizado normalmente quando há troca de produto, realização de manutenção no veículo ou no tanque, ou o caminhão passará por verificação do volume do tanque.

O serviço de descontaminação de veículos-tanque e vagões-tanque é regulamentado pelo Inmetro, segundo a portaria Inmetro nº 445/2021, devendo a empresa ser registrada junto ao órgão federal. No processo de verificação da conformidade são analisadas a infraestrutura, a documentação, os equipamentos, procedimentos e recursos humanos da empresa, para assegurar a qualidade do serviço prestado.

São vários riscos envolvidos na descontaminação de produtos perigosos em caminhões-tanque:

– Asfixia: quando tanque está cheio de outros gases, faltando a concentração de oxigênio necessária à respiração.

– Intoxicação: quando há contato com substâncias nocivas à saúde.

– Explosão: quando há execução incorreta de tanques com produtos inflamáveis e explosivos.

– Queda: quando há execução de serviços que exigem a subida no tanque e não há uso de cinturão.

A realização com segurança do serviço de descontaminação envolve então vários fatores e o principal é o treinamento dos profissionais, que devem conhecer o produto do tanque, e suas características, para uso do procedimento correto de descontaminação. O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, também é essencial para a segurança do profissional, como o cinturão contra quedas, máscaras contra vapores, óculos, vestimentas e calçados.

A empresa deve possuir piso impermeável, para impedir a contaminação do solo, coleta de efluentes, equipamentos contra explosão, quando aplicável, e aterramento.

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realiza a verificação da conformidade para registro junto ao Inmetro e a fiscalização deste serviço, sendo que quaisquer evidências de serviço irregular poderão ser denunciadas à Ouvidoria do órgão.

Harisson Mattos Ferraz, diretor de fiscalização da conformidade de serviços do (Ipem-SP) orienta que “uma simples lavagem ou um processo incorreto de descontaminação de um produto perigoso classificado, pode trazer riscos a quem realiza o serviço e aos profissionais que utilizam ou realizarão algum serviço naquele caminhão” e acrescenta que “um exemplo crítico é a descontaminação de tanques que transportam inflamáveis e necessitam de serviços com solda”.

Para consultar as empresas registradas no Inmetro que realizam o serviço de descontaminação de equipamento de transporte de produtos perigosos, consulte a página https://registro.inmetro.gov.br