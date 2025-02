Invicto, Internacional goleia Brasil de Pelotas e chega a quarta vitória seguida

O Internacional permanece invicto no Campeonato Gaúcho, consolidando sua liderança em seu grupo após uma convincente vitória de 3 a 0 sobre o Brasil de Pelotas. A partida ocorreu na noite de quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, e marcou a quarta vitória consecutiva da equipe na competição, que já havia vencido Juventude, Avenida e São José.

No início do confronto, o Brasil de Pelotas adotou uma postura ousada, criando duas oportunidades significativas nos primeiros 15 minutos. No entanto, rapidamente o Internacional tomou as rédeas do jogo, com Vitinho e Carbonero se destacando ao pressionar a defesa adversária.

A primeira grande oportunidade surgiu aos 24 minutos. Carbonero lançou Aguirre, que cruzou para Vitinho. O atacante tentou um desvio de cabeça por cobertura que superou o goleiro Wellington, mas Bruno Miguel salvou em cima da linha. Apenas cinco minutos depois, Vitinho teve uma jogada individual brilhante pela direita e fez um cruzamento perfeito para Valencia, que cabeceou e viu a bola bater no travessão.

Embora o Internacional tenha demonstrado pressão, erros de passe e cruzamentos imprecisos foram notados. Contudo, a equipe conseguiu romper a defesa adversária nos acréscimos da primeira etapa. Aos 50 minutos, Wanderson cobrou um escanteio e Rogel aproveitou a cobrança para abrir o placar com um cabeceio certeiro.

Na volta do intervalo, o Internacional começou com grande energia e logo garantiu mais um gol. Com apenas 2 minutos jogados na segunda etapa, Thiago Maia arriscou um chute de fora da área que desviou e sobrou para Vitinho. O atacante controlou bem a bola e finalizou com precisão no canto direito do gol, sem chance para Wellington.

Aos 10 minutos, o Brasil de Pelotas conseguiu balançar as redes com um cabeceio de Alan Bald após um escanteio cobrado por Juliano. No entanto, após revisão pelo VAR, o gol foi anulado por impedimento.

O lance anulado revitalizou os jogadores do Internacional, que aumentaram sua vantagem aos 18 minutos. Ronaldo fez uma assistência para Pablo na direita, que cruzou para Enner Valencia finalizar de carrinho e selar a vitória por 3 a 0.

No encerramento da partida, o Internacional buscou ampliar o placar, mas acabou diminuindo o ritmo em função do importante clássico que se aproxima. Na sexta rodada do Gauchão, o Internacional enfrentará seu maior rival, Grêmio, no esperado clássico Gre-Nal. A partida está marcada para sábado às 21h na Arena do Grêmio. Enquanto isso, o Brasil de Pelotas terá seu próprio desafio contra o Pelotas no mesmo dia às 16h30.