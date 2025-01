Internacional acerta contratação de Ramon

Na tarde desta sexta-feira, 31 de novembro, o Sport Club Internacional confirmou a contratação do lateral-esquerdo Ramon, de apenas 23 anos, que pertence ao Olympiacos FC, da Grécia. O jogador firmou um vínculo com o clube gaúcho até o término da temporada de 2027.

Trajetória e títulos de Ramon

Ramon possui um histórico promissor nas categorias de base, tendo se destacado no Nova Iguaçu e no Flamengo. Ele iniciou sua carreira profissional no clube carioca, onde conquistou títulos relevantes, incluindo o Campeonato Brasileiro de 2020 e o Campeonato Carioca em três edições: 2019, 2020 e 2021.

Em 2022, o atleta foi emprestado ao Red Bull Bragantino, o que lhe proporcionou experiências importantes. Posteriormente, transferiu-se para o Olympiacos, na Grécia, e teve passagens por empréstimo no Espanyol, da Espanha, e no Cuiabá durante a última temporada.

Reforço para a lateral-esquerda colorada

A chegada de Ramon visa preencher uma lacuna na lateral-esquerda do Internacional. Atualmente, a posição contava com o jogador Bernabei e carecia de um reserva qualificado para compor o elenco.

Com a chegada de Ramon, o Internacional registra sua quinta contratação para a temporada 2025. As novas adições ao elenco também incluem o zagueiro Kaique Rocha, o volante Ronaldo e os atacantes Vitinho e Carbonero.