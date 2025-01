Internacional vence São José e segue em busca de evolução

Em uma partida marcada por desafios, o Internacional conquistou uma vitória importante ao derrotar o São José por 2 a 0, em Novo Hamburgo, no dia 29 de janeiro de 2025. Apesar da superioridade numérica após a expulsão de um jogador adversário, o treinador colorado enfatizou a necessidade de superar o bloqueio defensivo apresentado pela equipe rival.

O técnico, Roger Machado, que falou com a imprensa após o confronto, elogiou a determinação dos seus jogadores em buscar alternativas para furar a defesa do São José. Ele reconheceu que, mesmo diante de uma situação favorável em termos de jogadores em campo, a equipe enfrentou dificuldades para criar oportunidades claras de gol.

“A vitória é fundamental, mas é importante ressaltar que precisamos trabalhar ainda mais na nossa articulação ofensiva. O São José se organizou bem e dificultou nossas ações”, declarou o treinador. Ele acrescentou que a equipe deve aprender com essa experiência para melhorar seu desempenho nas próximas partidas.

Internacional segue focado na evolução

Os gols da partida foram marcados em momentos cruciais, permitindo ao Internacional garantir os três pontos e manter-se na briga por posições superiores na tabela do campeonato. A atuação sólida da defesa e o aproveitamento das oportunidades foram destacados como pontos positivos do jogo.

Com essa vitória, o Internacional continua sua trajetória no campeonato, visando um desempenho cada vez melhor nos próximos desafios. O foco permanece na evolução do time e na busca por resultados consistentes ao longo da competição.