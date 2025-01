Investimentos anunciados para serviços acumularam R$ 101,7 bilhões

De acordo com os dados da Pesquisa de Investimentos do Estado de São Paulo – Piesp, da Fundação Seade, entre 2020 e 2024 os investimentos anunciados para os serviços acumularam R$ 101,7 bilhões. A pesquisa também revela que quase 40% desses recursos (R$ 39,9 bi) referem-se a data centers. Na sequência, destacam-se as atividades imobiliárias (R$ 16,5 bi), aluguel de veículos (R$ 10,2 bi), saúde (R$ 9,7 bi), P&D (R$ 6,0 bi) e esportes e lazer (R$ 5,6 bi).

Os maiores investimentos em data centers foram anunciados por duas empresas norte-americanas: a CloudHQ, com R$ 15,6 bi para a construção de seis edifícios, com capacidade de 48MW cada, em Paulínia; e a Microsoft, com R$ 14,7 bi para expansão da infraestrutura de nuvem e serviços de inteligência artificial em suas unidades paulistas.

Empresas de grupos nacionais, como a Scala, da Stefanini, projetou R$ 6,2 bi para ampliação do campus Tamboré, em Barueri; e Takoda, da Tivit, anunciou R$ 2 bi para implantação de conjunto de data centers, em Hortolândia.

Regiões administrativas concentram maior volume de investimentos

No período analisado, mais da metade dos investimentos ligados aos serviços (R$ 55,1 bi) se concentraram na Região Metropolitana de São Paulo, enquanto R$ 24,5 bi foram destinados à Região Administrativa de Campinas.

Incluem-se, ainda, os R$ 3 bi apurados na RA de Sorocaba e mais R$ 3,4 bi que se distribuíram entre outras 11 regiões paulistas. Os investimentos com abrangência inter-regional (sem especificação de valor para cada região) somaram R$ 15,7 bi.

No ramo imobiliário, os recursos mais elevados vincularam-se a complexos multiuso em bairros paulistanos: Urman, da Porte, na Mooca; e Parque Global, da Benx, no Morumbi.

Também foram expressivas as inversões para aumentar a frota das locadoras Movida (veículos leves) e Vamos (caminhões), do grupo Simpar; instalar novas unidades dos hospitais São Luiz e Albert Einstein, em São Paulo e cidades próximas; os laboratórios Orion e Sirius, no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas; e o Cacau Park, pela Cacau Show, em Itu.

Mais informações no link:

https://informa.seade.gov.br/integra/?analise=data-centers-se-destacam-nos-investimentos-em-servicos