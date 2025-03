Investimento de R$ 450 milhões vai ampliar rodovia Washington Luís

A rodovia Washington Luís, que corta São José do Rio Preto e região, passará por uma importante ampliação. A Ecovias iniciou o projeto que prevê a construção de uma terceira faixa, além da criação de novas marginais, viadutos e passarelas no trecho entre Cedral, Rio Preto e Mirassol.

Com um investimento de R$ 450 milhões, o objetivo é melhorar a segurança e a fluidez do trânsito na região, que sofre com congestionamentos frequentes, especialmente durante horários de pico.

Este é um projeto que atende a uma demanda antiga da população e foi articulado politicamente desde a gestão do ex-governador Rodrigo Garcia, com apoio do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, e será concretizado na atual administração estadual, sob Tarcísio de Freitas.

Além da ampliação da rodovia, o projeto visa minimizar os impactos no tráfego local durante as obras, com a organização dos horários das intervenções. A expectativa é que o projeto melhore a mobilidade urbana e a qualidade de vida para motoristas e moradores da região.

Informações adicionais:

Investimento: R$ 450 milhões

Objetivo: Melhorar a segurança e a fluidez do trânsito

Ações: Construção de terceira faixa, marginais, viadutos e passarelas

Trecho: Entre Cedral, São José do Rio Preto e Mirassol