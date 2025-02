Investigação da Dise leva equipes a fecharem ‘biqueira’ de drogas no interior de SP

Uma operação conjunta da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do 13º Batalhão de Ações Especiais (Baep) e do Canil da Polícia Militar levou à prisão de um homem de 23 anos, responsável por “biqueiras” para a venda de drogas no município de Marília, no interior de São Paulo.

O suspeito, que possui passagem por tráfico e respondia em liberdade, foi preso preventivamente novamente após o flagrante, na quarta-feira (12).

As investigações da Dise identificaram a movimentação do tráfico na região e, então, os policiais civis passaram a monitorar os pontos de venda. Diante das informações, as equipes iniciaram as buscas e localizaram o suspeito.

Os investigadores e os PMs se posicionaram estrategicamente na saída da possível “rota de fuga” do criminoso. Ele tentou fugir, mas foi interceptado e detido pelos policiais. Com ele, foram apreendidas 108 porções de maconha, 38 de haxixe, 106 de skunk e uma quantia em dinheiro. Além disso, quase 500 pinos de cocaína também foram encontrados.

Com o apoio de um cão farejador, os PMs do Baep percorreram a rota de fuga do suspeito e o cachorro indicou uma área de mata, onde o restante das drogas foi apreendido. Mais 1,4 mil pinos de cocaína, 537 pedras de crack e 164 porções de maconha foram recolhidos, além de uma balança de precisão.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia do município, onde o suspeito foi encaminhado e permaneceu à disposição da Justiça.