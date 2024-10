Canil da PM conquista 1º lugar geral em competição internacional de atuação com cães profissionais

A equipe de Canil do 8° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Presidente Prudente representou a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) na 7ª Competição Sul-Americana de Cães de Trabalho, também denominada “K9 Olympics Brasil”. O Canil do 8º Baep foi destaque na disputa, atingindo o 1º lugar geral e garantiu vaga no torneio mundial que acontecerá em 2025, nos Estados Unidos. A competição ocorreu de 14 a 18 de outubro, em Florianópolis, estado de Santa Catarina.

De acordo com o comandante do Canil do 8º Baep, subtenente Joel de Godoi Bueno Júnior, a participação na competição vai além do networking e compartilhamento de ideias. “Os policiais são colocados à prova e demonstram toda eficácia do trabalho realizado pela PMESP com a utilização do cão como importante ferramenta operacional”, disse o comandante. “Isso resulta no aprendizado contínuo com objetivo de crescer profissionalmente”, comentou.

A equipe do canil do 8° Baep, subordinada ao Comando de Policiamento do Interior de Presidente Prudente, após cinco dias de competição, conquistou o 3º lugar geral na modalidade guarda e proteção; 2° lugar na modalidade busca e captura em ambiente interno e, na somatória geral dos pontos, mantendo a regularidade em todas as modalidades; e conquistou o 1° lugar geral da competição, com atuação exemplar do adestrador do canil do 8º Baep cabo José Roberto Vesco com a K9 Kira.

O cabo Vesco, ao se tornar campeão, foi premiado com a vaga para participar do mundial “K9 Olympic’s dos EUA” que ocorrerá em 2025, nos Estados Unidos da América. “Pra mim foi uma honra estar lá e me tornar campeão em meio a tantas equipes boas. É gratificante poder representar a Polícia Militar e todo o estado de São Paulo”, disse Vesco.

A ação foi promovida pela Associação Sul Americana de Cães de Trabalho (ASACT) em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina e é o maior evento do gênero na América Latina.

A competição reuniu treinadores de cães de todo o Brasil e do exterior, incluindo treinadores civis, das forças policiais, corpos de bombeiros e forças armadas. As provas eram abertas ao público, e tinham o objetivo de promover a integração entre a comunidade e as forças de segurança, fortalecendo assim a confiança mútua e a cooperação para um ambiente mais seguro.