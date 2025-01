Investidores estrangeiros retiram R$ 3,4 bilhões da Bolsa brasileira em janeiro

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, analisou a recente movimentação do mercado financeiro e destacou a preocupação crescente dos investidores estrangeiros com ativos de risco, tanto no Brasil quanto em outros mercados globais. Nos primeiros dias de janeiro de 2025, o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa brasileira apresentou um saldo líquido negativo significativo, com saídas que totalizaram R$ 3 bilhões nos dois primeiros dias úteis do mês.

Saldo acumulado e postura cautelosa dos estrangeiros

Na sequência, a situação não melhorou. Na semana seguinte, o saldo negativo foi de R$ 854 milhões, resultando em um acúmulo de R$ 3,4 bilhões em retiradas desde o início do ano. “Os estrangeiros continuam a vender suas posições na Bolsa brasileira”, afirmou Ferreira durante sua participação no programa Morning Call da XP.

Ele enfatizou a importância de monitorar esses números, uma vez que os investidores internacionais têm um papel fundamental na formação de preços dos ativos brasileiros. Os dados atuais indicam uma postura cautelosa em relação ao Brasil e a ativos de risco de forma mais ampla neste início de ano.

Investidores locais mostram confiança

Em contrapartida, Ferreira observou que o cenário é mais positivo entre os investidores locais. No mesmo período, investidores institucionais acumularam um saldo positivo de R$ 1,5 bilhão, enquanto os investidores pessoas físicas registraram um ganho de R$ 1,1 bilhão.

A estabilidade foi a palavra-chave para as operações promovidas por instituições financeiras. O saldo dessas transações se manteve neutro, sem registrar variações significativas.

Além disso, na categoria denominada “outros”, que inclui diversas operações na bolsa, o saldo positivo alcançou R$ 700 milhões. Ferreira explicou que uma parte substancial desse valor está relacionada à recompra de ações por empresas listadas, que aproveitam os preços descontados para adquirir novamente suas ações no mercado.

O cenário atual revela um complexo panorama para a Bolsa brasileira: enquanto há uma saída acentuada de capitais externos, os investidores locais demonstram confiança e disposição para investir em meio à volatilidade.