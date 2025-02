Internações por dengue crescem 66% em hospitais privados de SP

Desde o início do ano, o número de pacientes internados por dengue em hospitais privados do estado de São Paulo registrou um crescimento de 66%, de acordo com um levantamento realizado pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo).

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que já são mais de 36 mil casos da doença em São Paulo, com 17 mortes confirmadas. As cidades com maior registro de casos de dengue são Araçatuba (3,2 mil), Rio Preto (2,6 mil), Mogi Guaçu (2,3 mil) e a capital (1,8 mil).

Para conter o avanço da doença, o governo do estado anunciou no último dia 23, entre outras medidas, a criação do Centro de Operações de Emergências (COE) de combate ao Aedes aegypti, além do repasse de R$ 228 milhões aos municípios paulistas.

Em Itapevi, a prefeitura tem realizado mutirões contra a doença. No último final de semana de janeiro, mais de 500 imóveis foram visitados para vistoria. Outro trunfo contra o mosquito é o uso de um super drone, que faz pulverização de bactericida em espaços abertos da cidade como parques e cemitério.