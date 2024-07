Internacional anuncia a contratação de Roger Machado

O Internacional anunciou na manhã desta quinta-feira (18) a contratação do técnico Roger Machado.

Roger Machado estava no Juventude desde o início desta temporada. O clube anunciou o desligamento do treinador na última quarta-feira (17).

Além do comandante, o Inter contará com o preparador físico Paulo Paixão, os auxiliares Adaílton Bolzan e Roberto Ribas, e o analista de desempenho Guilherme Marques. Será o primeiro trabalho de Roger Machado no Colorado

Roger Machado é ídolo do Grêmio, mas não teve resistência no rival gaúcho. O treinador de 49 anos fez história no Grêmio como lateral-direito e chegou a comandar o Tricolor em 2022, sendo campeão gaúcho.

Roger assume o posto de Eduardo Coudet, que foi demitido no início deste mês. O Internacional é o 13º colocado do Brasileiro, como 19 pontos.