Intercâmbio Cultural do CPS para 2024 está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a edição de 2024 do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS), que oferece 333 bolsas de estudo para cursos de língua espanhola ou inglesa em instituições de ensino da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Serão beneficiados estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais com melhor aproveitamento acadêmico.

Do total de bolsas de estudo, 243 serão destinadas às Etecs, sendo 3 vagas para alunos de cursos técnicos na modalidade de educação a distância (EaD). Nas Fatecs, serão selecionados 90 alunos, sendo 4 vagas para estudantes matriculados em cursos a distância e 3 para alunos da Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS).

Nas Etecs, podem se candidatar jovens matriculados na segunda série dos Ensinos Médio ou Integrado ou no segundo módulo dos cursos técnicos. Já nas Fatecs, o estudante precisa ter um Percentual de Progressão (PP) de Intercâmbio de 50 a 75% (informação disponível no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA), com exceção da Fatec de Esportes, localizada na Capital, que iniciou as atividades no segundo semestre de 2023, na qual o percentual será de 14 a 50%.

Experiência internacional

O intercâmbio prevê um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com duração de quatro semanas, com as seguintes despesas pagas: passagem aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e tag de identificação das malas.

Caberá ao participante providenciar e custear documentos pessoais necessários para a viagem, como passaporte e custos de deslocamento para obtenção do visto americano. Os embarques estão previstos para o primeiro semestre de 2025. As inscrições estão abertas até o dia 15 de setembro, exclusivamente pela página da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do CPS. É necessário ler com atenção os respectivos editais, disponíveis no mesmo site, antes de se inscrever. A ARInter responde às dúvidas dos candidatos exclusivamente por meio do formulário eletrônico.

De acordo com a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá, o contato com diferentes culturas é uma experiência muito enriquecedora para os alunos das Etecs e Fatecs. “O Intercâmbio Cultural se destaca por ser um grande diferencial para os jovens no momento de ingresso no mercado de trabalho. Sabemos que os profissionais que conseguem se expressar em um segundo idioma são muito valorizados e largam na frente na busca por um emprego.”

Cronograma

Período de inscrições: até 15 de setembro;

Divulgação da lista provisória dos classificados: 4 de outubro;

Prazo para interposição de recursos: até 6 de outubro;

Divulgação da lista definitiva dos classificados: 25 de outubro.

Edições anteriores

O Intercâmbio Cultural foi realizado pela primeira vez entre 2011 e 2015 e levou mais de 2,5 mil estudantes e 400 professores de Etecs e Fatecs para Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Espanha, Argentina e Chile.

Entre o segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2024, mais 659 estudantes e 34 docentes de Etecs e Fatecs foram beneficiados pela iniciativa e tiveram como destino as cidades de Buenos Aires, na Argentina; Chicago, San Diego e Nova York, nos Estados Unidos; Brighton, Cambridge, Canterbury, Eastbourne, Londres, Oxford, Cambridge, Bristol, Worthing e Leeds, na Inglaterra; e Dublin, na Irlanda.