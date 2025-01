Inter confirma venda de Gabriel Carvalho para clube árabe

O Internacional oficializou nesta quinta-feira (2) a venda do meia-atacante Gabriel Carvalho para o Al Qadsiah Club, da Arábia Saudita. O clube informou a respeito do acordo em uma nota oficial publicada no site oficial e nas redes sociais.

No último sábado (29), a promessa da base do Colorado já havia viajado para realizar exames médicos e assinar o contrato, sendo finalizado o processo hoje mais cedo. Como ainda tem 17 anos, a joia ficará no Inter até agosto, quando atingirá a maioridade e estará liberado para jogar fora do país.

A negociação foi fechada por um montante inicial de US$ 16 milhões, (cerca de R$ 99,1 milhões). Além disso, a transação inclui potenciais bônus de até US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 37,1 milhões) que poderão ser concedidos conforme o desempenho do jogador tanto no Internacional quanto no novo clube.

Com isso, o valor total da transferência pode alcançar até US$ 22 milhões (R$ 136,3 milhões). O Inter possui 80% dos direitos econômicos de Gabriel Carvalho e pode lucrar até R$ 109 milhões com a transação, mantendo ainda uma porcentagem dos direitos para futuras vendas.

Considerado uma grande promessa das categorias de base do Internacional, Gabriel Carvalho fez sua estreia no time profissional durante uma partida contra o Vitória em junho deste ano. Desde então, sob o comando de Roger Machado, ele conquistou um lugar como titular e desempenhou um papel fundamental na ascensão da equipe no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 26 partidas disputadas em 2024, sendo 15 como titular e marcando um gol.

Confira a nota oficial do Inter sobre a venda de Gabriel Carvalho

O Sport Club Internacional comunica que, no último dia 30 de dezembro de 2024, concretizou o acerto dos termos da negociação definitiva do meia-atacante Gabriel Carvalho com o Al Qadsiah Club, da Arábia Saudita. A transferência federativa do atleta ocorrerá assim que ele completar 18 anos, em agosto de 2025, respeitando as normas da FIFA.

A transação configura-se como uma das maiores da história do Clube, refletindo o reconhecimento do talento e potencial de Gabriel Carvalho, bem como a excelência na formação de atletas do Celeiro de Ases.

Natural de Porto Alegre, Gabriel ingressou nas categorias de base do Internacional aos nove anos. Estreou pelo time principal em junho de 2024, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube no século XXI. Ao longo da temporada passada, participou de 26 partidas, contribuindo com um gol e três assistências.