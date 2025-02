Inter busca manter invencibilidade e liderança geral no Campeonato Gaúcho

No próximo sábado, dia 15, o Internacional se prepara para enfrentar o Monsoon na última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Já garantido na semifinal da competição, o clube gaúcho possui dois objetivos adicionais: preservar sua invencibilidade e concluir a primeira fase como líder geral.

Com as novas diretrizes do torneio, o time que apresentar a melhor campanha enfrentará o segundo colocado na próxima etapa, que, segundo as previsões, deve ser o Caxias. Além disso, existe a possibilidade de um confronto entre os rivais locais, Gre-Nal, caso o Inter enfrente um revés combinado com uma vitória do Juventude.

Para esta partida crucial, o técnico do Inter deverá escalar sua equipe principal, embora tenha que lidar com duas ausências significativas. O meia Alan Patrick e o atacante Wesley estão fora devido a lesões sofridas durante o jogo contra o São Luiz, realizado na quarta-feira (12). Com isso, jogadores como Carbonero e o jovem Bernardo Jacob têm chances de integrar a formação titular.

A escalação projetada do Internacional inclui: Anthoni; Aguirre, Vitão, Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Fernando e Bernardo Jacob; Vitinho, Carbonero e Borré.

O confronto está agendado para começar às 16h30 no Estádio Beira-Rio, onde a equipe buscará não apenas a vitória, mas também consolidar sua posição de destaque na competição.