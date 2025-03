Instituto Tiago Camilo brilha na Copa São Paulo de Judô 2025

O Instituto Tiago Camilo São Caetano conquistou duas medalhas de ouro na Copa São Paulo de Judô 2025, que foi realizada no final de semana (22 e 23/3), no Ginásio Poliesportivo Moisés Adib Dib, em São Bernardo do Campo. Lorenzo Pieri (-50 kg), no Sub-11, e Yasmin Felisberto Vieira (-63 kg), no Sub-15, ambos na categoria meio-pesado, foram os medalhistas por São Caetano do Sul, na competição que contou com mais de 2 mil competidores e 5 mil espectadores.

A Copa São Paulo teve competidores das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-15, Sub-18 e adulto na categoria Aspirante. Além dos medalhistas, o Instituto Tiago Camilo São Caetano teve nove atletas na Copa São Paulo: Teodoro Martinetti de Oliveira (-40 kg), no Sub-15; Marco Antônio de Figueiredo Vaz (-60 kg), no Cadete; Pedro Jorge Sampaio Cervi (-36 kg), no Sub-11; Arthur Correa Sahid Teixeira (-40 kg), no Sub-11; Sofia dos Prazeres Almeida (-48 kg), no Sub-15; Maria Eduarda Santos Lourenço Batista (-52 kg), no Cadete; Isabelly Luiza Painelli Alonso (-63 kg), no Cadete.

JUDÔ EM SÃO CAETANO

A parceria entre a SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude) e o ITC (Instituto Tiago Camilo) deu-se em 2019. Atualmente, são 60 judocas treinando de forma competitiva no Complexo Poliesportivo José Tortorello Neto (antiga AD São Caetano), no Bairro Cerâmica, a partir do Sub-15.

São quatro os locais que oferecem prática de judô pelo PEC (Programa Esportivo Comunitário): Centro de Treinamento Esportivo Mário Chekin, no Bairro São José; CIEE Olyntho Voltarelli Filho (Alvi Celeste), no Bairro Oswaldo Cruz; Complexo José Tortorello Neto (antiga AD São Caetano), no Bairro Cerâmica, e CER Prosperidade (Cespro), no Bairro Fundação.

O PEC conta com aproximadamente 500 atletas inscritos. Quem quiser fazer sua inscrição e começar a praticar judô basta acompanhar as redes sociais da Prefeitura, que assim que abrirem vagas de judô, é só comparecer ao local indicado.



Crédito:Eric Romero / PMSCS Lorenzo Pieri