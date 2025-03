Ginásio Poliesportivo de São Bernardo recebe 15 mil pessoas em nova edição da Copa São Paulo de Judô

A cidade de São Bernardo foi palco neste fim de semana de mais uma edição da Copa São Paulo de Judô, tradicional evento do circuito nacional da modalidade. Ao todo, 15 mil pessoas prestigiaram a competição realizada nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, considerado um dos principais equipamentos esportivos do Estado de São Paulo.

Organizada pela Federação Paulista de Judô, a Copa São Paulo de Judô 2025 teve competições nas categorias sub-9, sub-11, sub-15, sub-18 e adulto na categoria Aspirante, com disputas emocionantes no tatame. O evento contou com Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

A cerimônia de abertura do evento, realizada na manhã de sábado (22/03), contou com a presença do secretário de Esportes, Fran Silva, do secretário-adjunto de Esportes, Edinho Montemor, do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, Alipinho Costa, além de personalidades do esporte, como o atleta olímpico Carlos Honorato, a vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Solange Pessoa, o novo delegado da Capital, Alex Russo, e o presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães.

Na oportunidade, o secretário de Esportes, Fran Silva, destacou a importância do evento para cidade. “São Bernardo ser sede mais uma vez de uma competição deste nível só reforça a vocação esportiva do nosso município. Nosso objetivo é que nossa cidade receba cada vez mais um número maior de eventos deste porte nas mais variadas modalidades”.

Representantes

Ao todo, mais de 2.500 atletas de todo o Estado de São Paulo participaram desta etapa da Copa São Paulo de Judô. Deste total, São Bernardo foi representada por 20 atletas, sendo 11 aspirantes, 7 veteranos e 2 kata.

Impacto na economia

A etapa de São Bernardo da Copa São Paulo de Judô resultou ainda no aquecimento da economia da cidade. A presença de atletas, familiares e amantes do esporte na cidade fez com que alguns hotéis do município tivessem ocupação máxima neste fim de semana, segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude.

“A realização de eventos como esse tem impacto direto na economia da cidade. Isso porque movimenta a cadeia toda, desde hotéis lotados, como também aumenta significativamente o movimento de bares, restaurantes e do próprio comércio local”, destacou o secretário-adjunto