Instituto Eurofarma estende o prazo de inscrições para os cursos de iniciação profissional

O Instituto Eurofarma (IE) estendeu para 16 de fevereiro o prazo final para as inscrições dos cursos de Preparação para o Mundo do Trabalho e Iniciação Profissional 2025. Trata-se de uma oportunidade para jovens da rede pública de ensino que buscam se qualificar e desenvolver as habilidades profissionais. As vagas ainda disponíveis são para a unidade do IE em São Paulo, localizada em Jurubatuba e as aulas têm início previsto ainda em fevereiro.

Os jovens interessados devem efetuar suas inscrições por meio do site. Os cursos disponíveis são totalmente gratuitos nas áreas de: gestão de projetos, marketing e comunicação e rotinas administrativas.

Os candidatos precisam cumprir os pré-requisitos básicos como ter entre 14 e 18 anos e devem indicar dois cursos de sua preferência. Os pré-selecionados são convidados para uma conversa presencial, possibilitando um alinhamento entre o interesse e a disponibilidade do estudante com a proposta e agenda do curso. Também será avaliada a renda familiar, buscando priorizar as vagas para candidatos em situação de maior vulnerabilidade econômica.

Serviço

Cursos de iniciação profissional (gratuitos) do Instituto Eurofarma

Inscrições: institutoeurofarma.org.br/cursos

Prazo: Até 16/02/2025

Início das aulas: fevereiro de 2025

Local: aulas presenciais na Av. das Nações Unidas, 22.215, Jurubatuba, SP próximo à estação de trem da CPTM