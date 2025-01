Escola Pública do Pará Celebra Sucesso no Enem 2024 com 85 Alunos Acima de 900 Pontos

Um projeto inovador implementado por um educador de língua portuguesa resultou em um marco significativo para a Escola Estadual de Marabá, no Pará, onde 85 alunos conquistaram mais de 900 pontos na redação do Enem 2024. Essa iniciativa reflete o impacto positivo que uma abordagem focada e dedicada pode ter na educação pública.

O professor Demétrius Araújo, responsável pela proposta, estabeleceu uma parceria com a administração escolar para dedicar uma aula exclusiva à correção das redações dos estudantes. O objetivo era não apenas aprimorar as habilidades de escrita dos alunos, mas também oferecer orientações personalizadas para que cada um pudesse elevar sua performance.

Araújo reconhece os desafios enfrentados por muitos educadores da rede pública, que frequentemente não dispõem do tempo necessário para corrigir as produções textuais de todos os seus alunos. “A direção da escola me proporcionou o espaço necessário para que esse trabalho fosse realizado”, afirmou o professor, destacando a importância do suporte institucional.

Com três anos de experiência neste projeto, Araújo observou um crescimento significativo nas notas ao longo do tempo: em 2022, 33 alunos alcançaram marcas acima de 900 pontos; em 2023, esse número subiu para 64, culminando em 85 estudantes bem-sucedidos no Enem deste ano.

O educador já estabeleceu uma nova meta ambiciosa: alcançar a marca de cem alunos com notas superiores a 900 na próxima edição do exame. “Ver essas conquistas em uma escola pública traz uma satisfação única, especialmente quando se considera que muitos desses alunos vêm de contextos desafiadores e não têm outras oportunidades para sonhar com a faculdade”, enfatizou Araújo.

Como forma de reconhecimento pelos resultados obtidos, o governo do Pará, sob a gestão de Helder Barbalho (MDB), anunciou uma bonificação de R$ 10 mil para cada aluno que atingir nota acima de 900 na redação do Enem. Os 85 estudantes da Escola Estadual de Marabá serão agraciados com essa premiação.

A estudante Maria Vitória, de 18 anos, obteve a nota de 960 na redação e atribui seu sucesso à preparação meticulosa conduzida pelo professor ao longo do ano. “Fazíamos redações semanais e ele sempre nos apontava os erros e as áreas a serem melhoradas”, relata a jovem, que agora almeja ingressar no curso de medicina.

No entanto, o Enem 2024 também apresentou um dado alarmante: apenas 12 alunos conseguiram a nota máxima na redação. Este é o menor número registrado na história do exame, comparado aos 60 alunos que atingiram essa marca no ano anterior.

O tema da redação deste ano foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, e apenas uma estudante da rede pública, oriunda de Minas Gerais, conseguiu atingir a nota máxima; todos os demais foram da rede privada.

A correção das redações é baseada em cinco competências fundamentais, cada uma valendo até 200 pontos: domínio da língua portuguesa, compreensão do tema proposto e aplicação de conceitos relevantes, articulação das informações apresentadas, coesão textual e proposta de intervenção pertinente.

Apesar da redução nas notas máximas registradas este ano, a média geral das redações aumentou para 660 pontos, superando os 645 obtidos em 2023.