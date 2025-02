Instituto de Pesca de SP orienta sobre alimentação com pescado no Carnaval

Durante o Carnaval, muitas pessoas se entregam ao consumo excessivo de bebidas e alimentos pesados, o que pode sobrecarregar diversos órgãos do corpo. A fim de colaborar para que os foliões previnam doenças e/ou se recuperem dos excessos durante o feriado, o Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, orienta a população sobre como se alimentar de forma saudável, incluindo pescado, durante e após o período.

A inclusão do pescado na alimentação do dia a dia é benéfica para a saúde, uma vez que peixes e frutos do mar são fontes de proteínas de qualidade, ricos em minerais essenciais como cálcio, fósforo, iodo e selênio, além de possuir ácidos graxos essenciais, especialmente o ômega-3, que contribui para a saúde cardiovascular, ajudando a reduzir inflamações, controlar os níveis de triglicerídeos e melhorar a circulação sanguínea. Além disso, é essencial para a função cerebral, podendo auxiliar na memória, concentração e na prevenção de doenças neurodegenerativas.

O consumo de frutos do mar, ricos em vitamina D e selênio, também pode reforçar o sistema imunológico, ajudando os foliões a se manter saudáveis durante e após o Carnaval. A diversidade de espécies de pescado disponível ainda possibilita diversificar o cardápio e trazer mais saúde e novas experiências sensoriais nos momentos das refeições.

Escolha o melhor pescado

A pesquisadora científica do Instituto de Pesca, Érika Fabiane Furlan, doutora em Nutrição em Saúde Pública, diz que “uma dieta saudável é uma dieta diversificada” e reforça a importância de alimentos frescos. Para ajudar o consumidor na escolha do pescado, a fim de se beneficiar dos seus nutrientes, a pesquisadora compartilha as seguintes orientações para os dias quentes.

Deve-se manter o peixe refrigerado ou congelado durante o transporte e armazenamento, evitando deixá-lo em temperatura ambiente por períodos prolongados.

Ao comprar pescado fresco, deve-se verificar se ele está sendo adequadamente preservado pelo uso do frio, se os olhos e a coloração estão brilhantes e se as escamas/carapaças estão bem aderidas à pele. Isso indica frescor.

É fundamental que o consumo de peixe cru, como sushi e sashimi, ocorra em locais reconhecidos pela oferta de qualidade.

As sobras do peixe cozido devem ser armazenadas no refrigerador em recipientes herméticos e consumidos no máximo em até dois dias. Não deve deixar pratos ou sobras em temperatura ambiente por muito tempo.

É preciso estar atento aos sinais de deterioração. Caso o peixe apresentar odor desagradável, textura viscosa ou mudança na cor é melhor descartá-lo”.

Como se alimentar no Carnaval

Durante o Carnaval, a desidratação é um grande risco devido ao calor e ao consumo de álcool e alimentos gordurosos. Além da ingestão de água, a ingestão de alimentos ricos em ácidos graxos essenciais, como o ômega-3 presente em peixes, é fundamental. Portanto, inclua peixes como salmão, sardinha, atum, arenque, truta, além de nozes, sementes de chia e linhaça nas refeições.

A alimentação inadequada no período de Carnaval ou não pode elevar os níveis de colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”. Este risco pode ser minimizado se o cardápio tiver filé de peixe grelhado, sashimi de atum ou sardinhas assadas, que são opções saborosas e saudáveis. Além disso, a proteína aquática ajuda na reparação dos tecidos musculares e na regeneração do corpo. Apostar em saladas com atum ou tilápia ou um prato de peixe grelhado com vegetais, sopa de peixe e até ceviche ajuda muito a repor as energias.

O fígado é o principal órgão responsável pela desintoxicação do corpo, especialmente após a ingestão de álcool. O consumo de salmão e atum, ricos em selênio, pode ajudar na proteção e regeneração das células hepáticas, pois o selênio atua como um poderoso antioxidante, que combate danos causados pelas toxinas presentes no álcool e no estresse do corpo durante o Carnaval.

Além do peixe, deve-se optar por uma alimentação com porções moderadas de legumes e vegetais como folhas verdes, tomate, abóbora e couve, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Isso vai auxiliar a digestão e ajudar a evitar desconfortos gástricos após as refeições.

Equilíbrio é tudo

O segredo para manter a energia e a saúde é um equilíbrio inteligente entre os momentos de festa e o cuidado com o corpo. Então, ao lado da diversão carnavalesca, deve-se apostar em opções saudáveis com pescado e alimentos nutritivos, mantendo a saúde em dia enquanto se entrega ao Carnaval.

Para a pesquisadora científica e nutricionista do Projeto Pescado para Saúde, Jéssica Levy, “no verão e no Carnaval, em que as temperaturas são mais altas e há maior gasto energético devido às festividades e atividades físicas, o pescado se torna uma excelente opção alimentar. Ele é leve e de fácil digestão. Além disso, a versatilidade do pescado permite a preparação de pratos refrescantes, como saladas e ceviche, ou opções como grelhados e ensopados. Sendo interessante para qualquer hora do dia, seja nas refeições principais ou no lanche intermediário, como prato principal ou como acompanhamento”, orienta.