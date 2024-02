Instituto Coca-Cola Brasil tem 10 mil vagas abertas para jovens que buscam capacitação profissional

Alguns acreditam que o ano começa em janeiro, outros após o carnaval, sendo assim, chegou a hora de buscar o melhor match profissional para 2024 e as inscrições para o Coletivo Online estão abertas com 15 mil vagas abertas para jovens com uma renda familiar de até dois salários mínimos que querem buscar o tão sonhado primeiro emprego ou a colocação no mercado de trabalho. A Capacitação 100% gratuita e online que faz ponte entre a preparação para o mundo corporativo trabalho e a oportunidade do primeiro emprego, é destinada a jovens a partir de 16 anos que querem mudar a realidade financeira da família através do empoderamento econômico de jovens.



A trilha de aprendizagem está disponível para todo território nacional, são, ao todo, 12 videoaulas, que podem ser maratonados ou não, a decisão fica a cargo de quem assiste. O importante é ter uma conexão com a internet para conseguir receber os vídeos, concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros. Para se inscrever acesse este link: aqui