Instituto Ayrton Senna oferece conteúdo gratuito para educadores sobre alfabetização

Com o objetivo de destacar a importância das políticas públicas de alfabetização, bem como proporcionar uma visão abrangente dos processos de aprendizagem, estratégias de ensino e elementos cruciais para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes, o Instituto Ayrton Senna oferece curso online gratuito, com certificado, sobre o tema.

O curso parte do conceito de “Alfabetização 360°”, que representa uma abordagem integral para compreender a complexidade desse processo fundamental. Ao abordar temas como linguagem matemática, língua materna, linguagem científica, linguagem artística, linguagem digital e linguagem corporal, a trilha online oferece uma visão integrada que transcende os limites tradicionais da alfabetização cognitiva.

A partir desse conceito, educadores de todo o país podem ter acesso à Trilha da Alfabetização, por meio da plataforma Humane, um ambiente digital gratuito que oferece jornadas de desenvolvimento e formação integral para educadores, baseadas em evidências científicas e no conhecimento acumulado em décadas de atuação. A trilha conta com um conjunto de conteúdos para educadores sobre a alfabetização, desde seu histórico no Brasil até o desenvolvimento socioemocional ao longo do processo. Dividida em módulos e criada por especialistas em cada tema, a Trilha é gratuita, online e com certificado da instituição.

“A alfabetização é um processo essencial para o desenvolvimento pleno de crianças, pois contribui de maneira significativa para todo o processo educacional e social ao longo da vida. Disponibilizar gratuitamente essa trilha para todos os cantos do Brasil faz parte do nosso esforço de valorização e promoção da educação integral”, afirma Cinara Moura, gerente de marketing de produtos e Customer Success do Instituto Ayrton Senna

A Trilha de Alfabetização possui quatro módulos:

Histórico e cenário atual: ao mergulhar no histórico das políticas públicas de alfabetização, este conteúdo destaca a evolução desde a origem da escrita até os dias atuais. O olhar crítico para a educação integral e a análise dos dados atuais sobre o cenário da alfabetização no Brasil enriquecem a compreensão sobre a importância dessas políticas e seus impactos na sociedade.

Conceitos e estratégias: apresenta conceitos fundamentais e estratégias empregadas na alfabetização, considerando diferentes abordagens na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de outros documentos orientadores da Educação. Esta exploração permite uma compreensão mais profunda das práticas educacionais que moldam o desenvolvimento dos estudantes.

Alfabetização matemática: a alfabetização matemática recebe atenção especial neste módulo. Nele, são exploradas formas de potencializar o processo de aprendizagem para capacitar os estudantes a utilizarem a linguagem matemática de maneira significativa em sua vida cotidiana.

Educação Integral nos anos Iniciais – o módulo 4 destaca a importância da educação integral nos anos iniciais, considerando a formação plena do estudante e promovendo o desenvolvimento socioemocional desde o início de seu percurso educacional.

Clique aqui para acessar os conteúdos completos da Trilha de Alfabetização 360º.