Instituto Ayrton Senna e CPS promovem desenvolvimento socioemocional em escolas de SP

O Instituto Ayrton Senna e o Centro Paula Souza celebraram, nesta segunda feira (11), parceria inovadora para a promoção das competências socioemocionais dos estudantes da rede de escolas profissionais. O programa, chamado ‘Diálogos Socioemocionais’, conta com o apoio da Arcos Dorados, operadora do McDonald’s na América Latina e Caribe, e tem o potencial impactar positivamente a vida de quatro mil jovens em todo o estado de São Paulo.

Com ações estratégicas desde 2023, ao longo do ano passado o projeto promoveu formações com os professores do Centro Paula Souza sobre as competências socioemocionais, a fim de prepará-los para abordar o tema com os alunos. A partir de 2024, o programa Diálogos Socioemocionais avançará para fase de implementação, envolvendo estudantes dos primeiros anos do Ensino Médio de 40 Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) em diferentes áreas de conhecimento. O projeto adota uma abordagem inovadora desenvolvida pelo Instituto Ayrton Senna, integrando o desenvolvimento socioemocional às disciplinas regulares.

A cerimônia de celebração da parceria ocorreu na sede do Centro Paula Souza, localizada na cidade de São Paulo, e contou com a presença de representantes das organizações envolvidas. Entre eles, estavam presentes Ewerton Fulini, Vice-Presidente do Instituto Ayrton Senna e Laura Laganá, diretora-superintendente do Centro Paula Souza, que abordaram a importância do programa para a rede.

“Desenvolver as competências socioemocionais dos jovens é essencial para o seu sucesso acadêmico, profissional e para enfrentarem os desafios do século XXI. A parceria entre o Instituto Ayrton Senna e o Centro Paula Souza é um passo importante para garantir que os estudantes paulistas tenham a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Agradeço ao McDonalds que através da iniciativa do McDia Feliz possibilitou a expansão deste programa a tantos jovens”, afirmou Ewerton.

“A parceria pretende fornecer novos subsídios para ajudar os jovens a enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Estamos capacitando coordenadores pedagógicos e professores para aplicar a metodologia do Instituto Ayrton Senna desde o momento em que o estudante ingressa nas Etecs”, declarou Laura.

Também participou do evento Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Compromisso Social e Desenvolvimento Sustentável da Divisão Brasil da Arcos Dorados. A executiva destacou como a iniciativa faz parte da estratégia de ESG da companhia e seu compromisso com a promoção de mais oportunidades de desenvolvimento e educação para os jovens, ampliando o impacto positivo gerado na sociedade.

“Como uma das maiores geradoras de primeiro emprego formal para jovens no país, na Arcos Dorados acreditamos que investir no desenvolvimento e na capacitação das pessoas é o melhor caminho para avançar como sociedade. A parceria com o Instituto Ayrton Senna em um projeto tão importante quanto o Diálogos Socioemocionais é fundamental para a realização de um dos nossos compromissos, que é ter a educação como base para o desenvolvimento individual e coletivo, além de levá-la a um novo patamar, atingindo milhares de pessoas”, afirma Marie.

Competências socioemocionais

As competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, agir e se relacionar consigo mesmo e com os outros. Alguns exemplos de competências socioemocionais são foco, empatia, resiliência emocional, organização, assertividade, entre outras. Estudos conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna têm destacado a importância do desenvolvimento socioemocional na promoção do bem-estar, saúde mental e desempenho acadêmico dos estudantes, fatores cruciais para o seu sucesso pessoal e profissional. Em 2021, dados levantados pela organização apontaram que competências socioemocionais mais desenvolvidas estão relacionadas a 4,5 meses adicionais de aprendizado e podem ser responsáveis por um aumento de 11% a 17% no rendimento acadêmico.

Ao promover essas habilidades em milhares de estudantes, a parceria estratégica entre o Instituto Ayrton Senna e o Centro Paula Souza, com apoio da Arcos Dorados, reafirma o compromisso conjunto de promover uma educação integral e de qualidade, capacitando os jovens paulistas para os desafios do século 21.