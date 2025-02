Instituto Arany Marchetti inaugura Sala de Leitura na Fundação CASA de Sorocaba

O Instituto Arany Marchetti, com apoio da Mabre Construtora, Aquino Arquitetos e do Galpão Da Rosa, inaugurou hoje (11), a Sala de Leitura Casa I na Fundação CASA de Sorocaba. O espaço foi revitalizado e equipado com mobília moderna para oferecer um ambiente de aprendizado e reflexão, promovendo o desenvolvimento dos adolescentes atendidos pela instituição.

A sala conta com mesas, cadeiras, sofá de seis lugares, tapetes, persianas e prateleiras. Frases motivacionais foram inseridas na decoração para estimular a reflexão e o crescimento pessoal. Uma smart TV também foi instalada para exibição de conteúdos educativos e culturais.

O Instituto Arany Marchetti, subsidiado pelo Grupo Empresarial OSSEL Assistência, tem como missão transformar vidas por meio de projetos voltados à educação e qualificação profissional. “O trabalho duro nos trouxe crescimento e sucesso, mas acredito que é necessário retribuir à sociedade tudo o que conquistamos”, afirma Cesar Marchetti, presidente da OSSEL Assistência e do Grupo Unifor. O Instituto leva o nome do pai de Cesar, que fundou a marca OSSEL em Sorocaba.

A presidente do Instituto, Rosângela Marchetti, destaca a importância da educação como agente de transformação social. “Cesta básica, roupa quente e remédios resolvem necessidades imediatas, mas a educação muda o futuro dos mais vulneráveis”, afirma.

A revitalização da Sala de Leitura integra um projeto maior que contempla outras duas unidades da Fundação CASA em Sorocaba. Além da leitura, o espaço proporcionará atividades como exibição de filmes, palestras e momentos para escrita de cartas aos familiares. O acervo inicial conta com 1.000 livros de diversos gêneros, incluindo clássicos da literatura e best-sellers. Entre os títulos mais esperados estão “Diário de um Banana”, de Jeff Kinney, “A Culpa é das Estrelas”, de John Green, e a saga “Harry Potter”, de J.K. Rowling.

Os adolescentes poderão realizar empréstimos quinzenais e levar os livros para os alojamentos. “A leitura é muito mais que uma atividade educativa, é uma ferramenta poderosa de transformação. Por meio dos livros, os jovens ampliam seu vocabulário, melhoram a capacidade de interpretação de texto e desenvolvem um pensamento crítico essencial para a vida. Mas, acima de tudo, a leitura abre portas para novos mundos, ideias e perspectivas. Essa Sala de Leitura é um símbolo de esperança e de oportunidades para que esses jovens possam reescrever suas histórias”, afirma a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

A iniciativa teve início em outubro de 2024 e reflete o compromisso do Instituto Arany Marchetti e da Fundação CASA com a educação e a reinserção social dos adolescentes em medida socioeducativa. O projeto será expandido para as unidades Sorocaba II e Sorocaba III nos próximos meses.

Serviço

Inauguração da Sala de Leitura no CASA Sorocaba I

Data: Terça-feira, 11 de fevereiro

Horário: 11h

Local: CASA Sorocaba I

Endereço: Avenida Doutor Antônio de Souza Netto, 550/560 Bairro Aparecidinha – Sorocaba, SP