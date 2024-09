Biblioteca da Fundação CASA de Santo André é referência em aprendizado para jovens em medida socioeducativa

A biblioteca da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Santo André II tem se consolidado como um espaço de transformação pessoal para os 53 jovens que cumprem medida socioeducativa. Com aproximadamente 1.200 livros, o acervo inclui uma diversidade de gêneros, incluindo literatura brasileira, ficção, romances, contos, fábulas, poesia, além de materiais educativos e paradidáticos. O espaço também disponibiliza gibis, revistas, bíblias, livros de autoajuda e uma televisão com acesso à internet, permitindo a exploração de recursos multimídia pelos adolescentes.

Para aprimorar a experiência dos jovens, a biblioteca promove oficinas de alfabetização e letramento, incentivando a leitura diária para aqueles que não estão envolvidos em outras atividades. Essas iniciativas são fundamentais no enfrentamento da defasagem escolar e no fomento ao desenvolvimento educacional e pessoal dos adolescentes, auxiliando na reintegração social e na formação de um futuro promissor para os internos.

Exemplos como o do adolescente Flávio Henrique (nome fictício) destacam o impacto positivo da biblioteca. Desde sua chegada ao centro socioeducativo em dezembro de 2023, Flávio já leu mais de 30 livros, incluindo clássicos como “O Príncipe”, “Dom Casmurro” e “O Alquimista”. “A leitura tem sido uma fonte de aprendizado e inspiração. Cada livro que leio abre novas perspectivas e me ajuda a compreender o mundo de maneiras que eu nunca havia imaginado. Os livros me proporcionaram coragem para sonhar e esperança em um futuro melhor”, declarou o jovem de 17 anos.

O desenvolvimento da biblioteca é resultado da colaboração de diversas entidades e projetos sociais. Além disso, as doações da escola vinculadora, do corpo docente e dos servidores da Divisão Regional Litoral (DRL) da Fundação CASA contribuem continuamente para o fortalecimento do acervo, garantindo que os jovens tenham acesso a materiais de alta qualidade.

A criação deste espaço de aprendizado foi liderada pelo atual diretor do CASA Santo André II, André Luiz Martins Barboza. Com o suporte da equipe do centro e de parceiros, André explica que, em 2018, os próprios adolescentes participaram do processo criativo, quando grafitaram as paredes da sala e decoraram a geladeira que abriga atualmente os livros. “A escolha do nome da biblioteca foi um momento de engajamento coletivo. Após uma votação, o nome ‘Cora Coralina’ foi selecionado em homenagem à escritora brasileira”, relatou.

“A criação da biblioteca foi uma oportunidade para transformar a vida dos jovens por meio da leitura. Estamos profundamente orgulhosos do impacto que este projeto tem gerado na vida dos adolescentes”, afirmou o diretor do centro socioeducativo do Grande ABC.

“A biblioteca da Fundação CASA Santo André II exemplifica nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento dos jovens. A leitura é a chave para desbloquear o potencial dos adolescentes. Investir na educação é assegurar um futuro melhor para esses jovens, oferecendo as ferramentas necessárias para construir uma vida de sucesso e realização”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.