Instituto Afrolatinas leva Larissa Umaytá para Londres

O Instituto Afrolatinas vai levar o tema da 17ª edição do Festival Latinidades, Vem Ser Fã de Mulheres Negras, até o Notting Hill Carnival, em Londres, e considerado o maior carnaval de rua da Europa. O Afrolatinas apresentará ao público internacional a percussionista Larissa Umaytá, em uma celebração histórica da cultura e da arte negra, no dia 25 de agosto. A data celebra um mês desde o Dia da Mulher Afro-Latino Americana e Caribenha, e isso reforça a importância do empoderamento feminino e da visibilidade global das mulheres pretas.

O festival brasileiro é uma iniciativa contínua para promover a equidade racial e de gênero, apoiando o desenvolvimento de mulheres negras em diversos campos. Na edição de 2024, passando pelas cidades de Salvador (BA), Cidade Ocidental (GO), São Paulo (SP) e Brasília (DF), o Latinidades buscou reconhecer e celebrar a força transformadora dessas mulheres, convidando todos a conhecer seu impacto positivo e a se engajar em sua formação e reconhecimento.

Larissa Umaytá, de Brasília, é musicista de grande relevância e impacto no cenário artístico da capital nacional, trazendo consigo a riqueza da cultura popular que herdou do avô, Mestre Seu Teodoro, e do tradicional Boi de Seu Teodoro. Com uma carreira expressiva, Larissa tem colaborado com ícones da música brasileira como Chico César, Xande de Pilares e Rubel. Em sua apresentação em Londres, ela será acompanhada pela artista Lirys Catharina, percussionista e regente de maracatu na capital brasileira, para oferecer uma fusão vibrante de ritmos e tradições.

O Notting Hill Carnival é o maior carnaval de rua europeu e, por isso, o palco ideal para essa troca cultural. O festival, com suas raízes nas tradições caribenhas e na herança africana, mantém uma plataforma para celebrar e promover a cultura brasileira. Larissa Umaytá e Lirys Catharina preparam um repertório inovador e diversificado que combina maracatu, samba de coco, ciranda e capoeira com elementos eletrônicos e afrofuturistas, criando uma experiência sonora que conecta passado e futuro.

A presença do Festival Latinidades no Notting Hill representa um marco na internacionalização e no intercâmbio cultural, reforçando o compromisso da rede Afrolatinas com a equidade racial e de gênero. O evento destaca o papel das mulheres negras na indústria musical e cultural, promovendo sua criatividade e suas contribuições para o cenário global.

Além da apresentação principal, a diretoria da Rede Afrolatinas participará de diversas agendas de debate para fortalecer e articular as discussões sobre equidade racial e de gênero, especialmente nos campos das artes e da cultura. Esta é uma oportunidade de expansão da influência e das conexões da rede com comunidades negras ao redor do mundo.