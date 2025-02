Inspeção na Rua Serafim Constantino garante avanços de obras no Terminal Nicolau Delic

Equipe técnica que executa a reforma do Terminal Delic, no Centro de São Caetano do Sul, realizou inspeção na antiga lanchonete do subsolo cuja estrutura interfere na Rua Serafim Constantino para averiguar a situação do local antes de dar início a novas etapas de execução da ampliação da via.

Essa avaliação foi necessária para dar sequência à requalificação do terminal. As obras estão inseridas no Prodesa (Programa de Desenvolvimento e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul), que compreende também as ações do ReFundação, maior pacote de intervenções de combate às enchentes da história da cidade e que conta com financiamento da CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina.

“Fizemos a vistoria técnica para verificar a estrutura, as tubulações de água, de esgoto e a drenagem neste espaço, para trazer a melhor solução para dar sequência às melhorias que estão sendo executadas no terminal”, disse André Souza, engenheiro de supervisão do projeto.

A revitalização da galeria subterrânea da Rua Serafim Constantino também será realizada, mas em uma nova etapa presente na licitação do Terminal 2, que está em fase final da contratação da empresa vencedora.

Na última semana, outros avanços da requalificação do Terminal Nicolau Delic foram registrados. Avançou a reforma na estrutura do terminal para oferecer mais segurança para pedestres e motoristas. Também houve instalação de piso na calçada da Estação São Caetano da CPTM, melhorias no poço do elevador do terminal e colocação de muretas das jardineiras.

As intervenções no Terminal Nicolau Delic começaram em fevereiro de 2024, com objetivo de promover melhorias estruturais e de segurança, beneficiando pedestres e motoristas. A antiga cobertura, por exemplo, apresentava focos de mofo e goteiras. O investimento é de R$ 19,4 milhões.