Inscrições para Prêmio Zayed de Sustentabilidade estarão abertas até junho

Prêmio Zayed de Sustentabilidade, pioneiro Prêmio global dos EAU em sustentabilidade e humanitarismo, anunciou a abertura das inscrições para o novo ciclo de premiação, que acontecerá em 2025.

As inscrições estarão abertas até o dia 23 de junho de 2024, através do portal online do Prêmio. Pequenas e Média Empresas (PMEs), Organizações sem Fins Lucrativos (ONGs) e Escolas de Ensino Médio Global com soluções sustentáveis poderão se inscrever em uma das seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Globais de Ensino Médio.

Sobre a abertura das inscrições, Sua Excelência Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada do UAE, Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade e Presidente da COP28, disse que “Desde 2008, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade homenageia o legado do Sheik Zayed, de promover o desenvolvimento humanitário e sustentável inclusivo em todo o mundo. Nesta década decisiva para as mudanças climáticas, esses valores são mais importantes do que nunca.”.

“Estou otimista de que o Prêmio contribuirá para a ação climática global, em linha com o Consenso dos EAU, que abrirá caminho para uma resposta eficaz ao Balanço Global de decisão.”

Em resposta à urgente crise climática e para apoiar ainda mais os esforços dos EAU para acelerar as soluções práticas necessárias para impulsionar a ação climática e elevar comunidades vulneráveis ao redor do mundo, o Prêmio aumentou seus fundos de US$ 3,6 milhões para US$ 5,9 milhões, recompensando com US$ 1 milhão para cada vencedor, com exceção da categoria de Escolas Globais de Ensino Médio, na qual uma vencedora será selecionada em cada uma das seis regiões mundiais, recebendo o prêmio no valor de US$ 150.000 cada para iniciar ou expandir seus projetos educacionais.

As seis regiões mundiais da categoria Escolas Globais de Ensino Médio são as Américas, África Subsaariana, Oriente Médio & Norte da África, Europa & Ásia Central, Sul da Ásia e Leste da Ásia & Pacífico.

Além do aumento no valor do Prêmio, para conquistar um número maior de inscritos, o Prêmio irá aceitar a inscrições em outros idiomas, incluindo árabe, chinês, inglês, francês, russo, espanhol e português.

Para a categoria Escolas Globais de Ensino Médio, os projetos devem ser liderados por estudantes e demonstrar abordagens inovadoras para enfrentar os desafios da sustentabilidade, nas demais categorias, podem se inscrever ONGs e Pequenas e Médias Empresas, e essas devem comprovar que estão melhorando o acesso a produtos ou serviços essenciais em suas comunidades-alvo e são capazes de implementar uma visão de longo prazo para melhores condições de vida e trabalho.

A avaliação de cada inscrição para o Prêmio consiste em um processo rigoroso de três etapas. Primeiro, é realizada uma diligência em todas as inscrições para garantir que atendam aos critérios de avaliação do Prêmio de Impacto, Inovação e Inspiração. Isso identifica as inscrições qualificadas e resulta na seleção de candidatos elegíveis. Após isso, as avaliações são realizadas por um Comitê de Seleção consistindo de painéis independentes de especialistas internacionais específicos para cada categoria. Desta lista de candidatos, os finalistas são escolhidos e, em seguida, enviados ao Júri do Prêmio que elege unanimemente os vencedores em todas as seis categorias.

Os vencedores do Prêmio de Sustentabilidade Zayed serão anunciados em uma cerimônia de premiação durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi de 2025.

Sobre o Prêmio de Sustentabilidade Zayed

O Prêmio de Sustentabilidade Zayed é uma homenagem ao legado do falecido fundador dos EAU, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. O Prêmio visa impulsionar o desenvolvimento sustentável e a ação humanitária, reconhecendo e recompensando organizações e escolas de ensino médio que estão entregando soluções sustentáveis inovadoras nas categorias de Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Globais de Ensino Médio. Há mais de 15 anos, por meio de seus 117 vencedores, o Prêmio impactou positivamente a vida de 384 milhões de pessoas em todo o mundo