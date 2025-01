Inscrições do Sisu 2025 começam em 17 de janeiro

A partir da próxima sexta-feira, dia 17 de janeiro, estarão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com prazo até o dia 21 do mesmo mês. Segundo o cronograma oficial disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC), a divulgação do resultado da chamada regular está agendada para o dia 26 de janeiro. As matrículas dos selecionados ocorrerão entre os dias 27 e 31 de janeiro, enquanto os interessados em participar da lista de espera poderão se inscrever entre os dias 26 e 31 de janeiro.

O Sisu é uma plataforma que permite a seleção de candidatos para instituições públicas de ensino superior, com base na média das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O sistema organiza a distribuição das vagas conforme a oferta das instituições, levando em conta tanto o curso escolhido quanto a modalidade de concorrência e o perfil socioeconômico dos candidatos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Para acessar o sistema, os candidatos precisam utilizar suas credenciais do Gov.br, onde devem entrar com login e senha. Após o acesso, o sistema automaticamente recupera as notas do Enem do candidato, válidas para esta edição do processo seletivo.

No momento da inscrição, cada candidato deve preencher um questionário socioeconômico que servirá para fins de Lei de Cotas e poderá escolher até duas opções de cursos oferecidos nas seleções do Sisu. Vale ressaltar que é permitido modificar as escolhas durante todo o período de inscrição, sendo considerada válida a última opção registrada no sistema.

Aqueles que não forem selecionados em nenhuma das suas duas opções de curso ainda têm a oportunidade de concorrer a vagas através da lista de espera. Podem participar do Sisu todos os estudantes que realizaram o Enem 2024, cuja nota na prova de redação foi superior a zero e que não se declararam na condição de treineiro.