Inscrições abertas para oficina gratuita de fotografia cênica em São Paulo

O Núcleo Negro de Pesquisa e Criação (NNPC), coletivo paulistano composto por artistas do teatro e do audiovisual, segue, em março, com o Laboratório de Poéticas Cênicas (Lab NNPC).

Até o dia 21 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o Lab de Fotografia Cênica: Fotocênica, ministrado por Jerê Nunes e Thais Namai. A oficina acontece nos dias 11, 18 e 25 de março, das 19h às 22h, no IBT – Instituto Brasileiro de Arte. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de link disponível na página do coletivo no Instagram (@nnpc.sp).

Explorando a fotografia no teatro

A oficina Fotocênica é uma introdução à fotografia com foco no teatro, abordando a relação entre a lente e o corpo performático em cena. Por meio de práticas básicas, os participantes aprendem a capturar a expressividade e a dinâmica teatral, transformando cada clique em uma narrativa visual. A atividade é aberta a qualquer pessoa interessada em explorar a fotografia como ferramenta de registro da estética e expressividade do corpo performático. Não é necessário ter experiência prévia.

Jerê Nunes, integrante do NNPC, é comunicador visual e atua como designer de produção em documentários, curtas-metragens e fotografia. Em seus trabalhos, une a vivência em artes cênicas à operação técnica para o registro da obra. Thais Namai, também integrante do NNPC, trabalha como realizadora audiovisual há 14 anos. É fotógrafa documental e das artes da cena, além de matrigestora da Imaginária Criações, produtora audiovisual sediada em São Paulo.

Sobre o NNPC e o Laboratório de Poéticas Cênicas

O Laboratório de Poéticas Cênicas tem como plataforma metodológica as técnicas de teatro e audiovisual desenvolvidas pelo NNPC. A iniciativa fomenta os estudos coletivos dos artistas do grupo e compartilha processos criativos com o público interessado.

Os ciclos de estudos do Lab integram as atividades do projeto Escombro – Parte II: Nossa Conquista, contemplado pela 43ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. O projeto prevê a montagem do espetáculo inédito Nossa Conquista, com estreia prevista para 2025, além do lançamento de um foto-livro comemorativo do NNPC, que completará 10 anos em 2026.

Criado em 2016, o Núcleo Negro de Pesquisa e Criação (NNPC) nasceu do encontro de Maria Gabi, Thais Alves, Jerê Nunes, Deni Marquez e Gabriel Cândido. Inicialmente voltado para a pesquisa de poéticas e éticas cênicas a partir das identidades negras brasileiras, o coletivo consolidou seu foco na criação autoral nas linguagens do teatro e do audiovisual, abordando memória, política, história e as complexidades da população negra no Brasil.

Serviço

Lab de Fotografia Cênica: Fotocênica

Com: Jerê Nunes e Thais Namai

Dias: 11, 18 e 25 de março (terças-feiras), das 19h às 22h

Inscrições: até 21 de fevereiro (Linktree na bio do @NNPC.SP)

Classificação: maiores de 18 anos, interessados em geral (15 vagas disponíveis)

Local: IBT – Instituto Brasileiro de Arte

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 – Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01317-000