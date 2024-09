Inscrições abertas para o programa de estágio do TCE-RJ

A FGV Conhecimento é a banca organizadora do processo seletivo simplificado para o Programa de Estágio de Pós-graduação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Ao todo, serão oferecidas 50 vagas destinadas a candidatos que tenham concluído, nos últimos 3 (três) anos a contar da publicação do edital de abertura, a graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Finanças, Pedagogia, Tecnologia da Informação e outras áreas relacionadas ao Controle Externo em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. A inscrição poderá ser efetuada até às 16h (horário de Brasília) do dia 26 de setembro de 2024.

O processo seletivo consiste em uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser realizada no dia 17 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) e o valor deve ser pago por meio de boleto bancário até às 23h59 do dia 27 de setembro de 2024, também de acordo com o horário da capital.

As datas referentes às demais etapas serão divulgadas em edital de convocação a ser disponibilizado na página da banca organizadora.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo e-mail: [email protected].