Inscrições abertas para cursos gratuitos para empreendedores em Mauá

O Empreenda Certo, programa da Prefeitura de Mauá voltado ao fortalecimento do ecossistema empreendedor local, está com inscrições abertas para seis cursos gratuitos. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae e a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, oferece um total de 120 vagas.

Os cursos disponíveis são:

Comece a organizar sua ideia de negócio

Comece como um empreendedor, formalize seu negócio

Comece seu planejamento financeiro

Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro

Faça o preço certo e não perca dinheiro – Precificação

Comece a planejar o marketing de sua empresa

Em abril, mais seis cursos serão oferecidos:

Seja Digital – Supere seus Limites

Faça Digital – Instagram para Negócios

Faça Digital – WhatsApp para Negócios

Faça Digital – Google para Negócios

Faça Digital – Fotos e Vídeos para Negócios

Faça suas vendas decolarem

Para se inscrever, acesse: sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua

Mais informações: (11) 4512-7736 | [email protected]

Endereço: Rua Almirante Barroso, 30, Vila Bocaina, Mauá.