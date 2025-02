Inscrições abertas para alunos especiais dos programas de mestrado

Está aberto o processo seletivo para alunos especiais nos programas de mestrado da Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Paula Souza (CPS). Enquadram-se na categoria estudantes matriculados apenas em disciplinas isoladas dos cursos, sem vínculo aos programas que conduzem ao título de mestre.

Os candidatos poderão se inscrever gratuitamente em uma das disciplinas de seu interesse e terão direito a uma declaração de aprovação na disciplina cursada, com possibilidade de aproveitamento, caso se torne aluno regular do Programa de Mestrado.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 24 e 28 de fevereiro. O processo seletivo contará com uma primeira fase eliminatória (análise de documentos, dias 6 e 7 de março) e segunda fase classificatória (entrevistas online com os professores e coordenação, no período de 10 a 12 de março). As aulas terão início em 18 de março. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site pos.cps.sp.gov.br/seletivo/seja-um-aluno-especial.

Requisitos

Possuir diploma de curso de graduação, devidamente registrado ou revalidado, em áreas afins dos programas de pós-graduação (stricto sensu); Serão aceitos certificados provisórios ou declarações de conclusão de instituições de Ensino Superior, desde que estes sejam substituídos pelo diploma de curso de graduação, devidamente registrado, até o final do respectivo semestre letivo;

ou de instituições de Ensino Superior, desde que estes sejam substituídos pelo diploma de curso de graduação, devidamente registrado, até o final do respectivo semestre letivo; Não serão aceitos diplomas emitidos no exterior sem a revalidação por universidade pública brasileira na forma da Lei; Possuir currículo lattes atualizado (Anexo 1 do Edital); Carta de intenção com justificativa para cursar disciplina como aluno especial (Anexo 2 do edital).

Os alunos especiais deverão se submeter às mesmas condições de frequência e aproveitamento dos alunos regulares e farão jus a uma declaração de aprovação em disciplinas. Confira o edital.

Outras datas importantes:

Inscrições: 24 a 28 de fevereiro

Deferimento/indeferimento das inscrições: 6 de março

Análise de documentação (1ª fase): 6 e 7 de março

Divulgação do resultado da 1ª fase e da agenda de entrevistas (2ª fase): 7 de março

Entrevistas (2ª fase): 10 a 12 de março

Divulgação do resultado final: 12 de março

Matrículas: 13 e 14 de março

Início das aulas: 18 de março