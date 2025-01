Início da temporada de ensaios técnicos do Carnaval carioca

Neste sábado, 25 de janeiro, às 19h, terá início a temporada de ensaios técnicos das escolas de samba que compõem o grupo de elite do carnaval carioca. O evento acontecerá no sambódromo da Marquês de Sapucaí, localizado no centro do Rio de Janeiro, e a entrada será gratuita para o público.

O primeiro cda noite ficará a cargo da Unidos de Padre Miguel, que conquistou o título da Série Ouro em 2024 e retorna à primeira divisão após uma ausência de 53 anos. As outras duas agremiações que se apresentarão neste sábado são a Unidos da Tijuca e a Mocidade Independente de Padre Miguel.

Os ensaios técnicos oferecem uma oportunidade valiosa para que as escolas testem suas apresentações na avenida. Durante essa fase, os componentes têm a chance de interagir com o samba-enredo, simular o desfile e realizar ajustes nas coreografias e no entrosamento entre as alas. Vale ressaltar que, nesta etapa, os carros alegóricos e fantasias permanecem em segredo, proporcionando um elemento de surpresa para o público.

Natalia Louise, diretora de comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), comentou sobre a importância desse momento: “É um momento especial de conexão entre as escolas de samba e seus torcedores”.

A Liesa optou por não divulgar previsões quanto ao número de espectadores para os ensaios.

Os ensaios ocorrerão todos os sábados até 15 de fevereiro, data em que a atual campeã, Viradouro, encerrará a programação da noite. Em cada sábado, três agremiações se apresentarão no sambódromo.

Nos dias 21 (sexta-feira), 22 (sábado) e 23 (domingo) de fevereiro, os ensaios contarão com testes de som e luz no sambódromo. Em cada um desses dias, quatro escolas terão a oportunidade de se apresentar.

Cada uma das doze escolas participantes realizará dois ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí durante os meses de janeiro e fevereiro. Além disso, no dia 22 de fevereiro, está programado um rito ecumênico conhecido como lavagem da pista.

Os desfiles oficiais do carnaval acontecerão nos dias 2 (domingo), 3 (segunda-feira) e 4 (terça-feira) de março. Este ano marcará uma novidade significativa: pela primeira vez, o carnaval carioca contará com três noites dedicadas aos desfiles, ao invés das tradicionais duas.