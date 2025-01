Carnaval de Rua do Rio de Janeiro Inicia com Grande Expectativa

O Carnaval de rua no Rio de Janeiro, um dos eventos mais esperados do calendário cultural carioca, dá início a sua temporada neste fim de semana. Com organização da Desliga dos Blocos, a festividade não oficial, que ocorre desde 2009, promete encher as ruas do centro da cidade com uma vibrante atmosfera de alegria e folia, começando neste domingo (5).

Com a participação de aproximadamente 40 blocos, o evento conta com apresentações fixas e cortejos itinerantes. As primeiras atividades estão programadas para as 8h, quando o bloco Mistérios Há de Pintar partirá da Cinelândia. Simultaneamente, o bloco Canários do Reino dará início ao seu desfile no Centro Cultural Banco do Brasil.

Dentre as atrações fixas que se destacam, o bloco “Butano na Bureta” se apresentará às 10h no Bar Kamikaze, enquanto o “Bloco Encantados” animará os foliões ao meio-dia em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Embora o Carnaval de rua não tenha o reconhecimento oficial da Riotur, a empresa municipal de turismo reconhece a importância cultural das manifestações populares que tradicionalmente dão início ao carnaval carioca. A Riotur ainda enfatiza a necessidade de que os participantes respeitem os espaços públicos para assegurar o sucesso da festa.

Os tão aguardados ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí começam no dia 25 de janeiro e seguirão até fevereiro. O primeiro sábado será marcado por apresentações das escolas Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente. Na semana seguinte, Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor e Mangueira prometem trazer emoção aos fãs que costumam lotar as arquibancadas para assistir ao espetáculo gratuito.

Os ensaios técnicos incluem testes essenciais de luz e som, permitindo que as escolas simulem seus desfiles utilizando os mesmos equipamentos que estarão em uso durante o Carnaval. O calendário completo dos ensaios pode ser consultado no site oficial da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).